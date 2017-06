Este martes se han reunido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en busca de aunar fuerzas políticas y crear un clima de confianza entre ambos partidos. El líder de Podemos ha asegurado que respetará los tiempos del PSOE y que no presionará ante una moción de censura a Rajoy. Parece que el encuentro ha tenido buenos resultados.

Así lo han manifestado también los protagonistas: Sánchez desde su cuenta de Twitter e Iglesias declarando ante las cámaras que "la reunión ha ido muy bien".

Al parecer, el encuentro ha salido como ambos esperaban y han logrado alcanzar el clima de confianza.

