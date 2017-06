Pablo Iglesias le ha recomendado al rey de España que "lea mejor" a Antonio Machado, tras su discurso de ayer en el Congreso por la celebración de los 40 años de democracia. Felipe VI decía que uno de los propósitos nacionales es "unir a las dos Españas que helaban el corazón de Machado". "El poema decía una de las dos Españas, no las dos", ha matizado el líder de Podemos desde su cuenta de Twitter.

Quizá Felipe VI debiera leer mejor a Machado. El poema decía "una de las dos Españas ha de helarte el corazón". Una, no las dos, Don Felipe pic.twitter.com/9qzsxOElHF

Los tuiteros han entrado en el debate y han respondido a Iglesias.

Usted está en una, otros en la otra, el por obligación, le guste o no le guste tiene que estar en las dos.

El sigue en una...grande y libre. Y le debe gustar porque no abdica.

No creo, es más no debe (abdicar)pero si algún día convoca referéndum, las probabilidades estarían hoy por hoy de su parte.

Yo no me meto mucho en política por aquí... pero es que si no entiendes que Machado decía que a cada uno le hiela el corazón una España...

— Antonio Cánovas (@Antonio_savonac) 28 de junio de 2017