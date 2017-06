¡Ya estamos a viernes, tremendings!

La reflexión del día

Qué fue primero, los políticos que se volvieron corruptos o los corruptos que se volvieron políticos? — Dios (@Sr_Dios) 29 de junio de 2017

¡Vamos con las noticias!

Un periodista del Huffington Post no se puede creer lo que él mismo escribirá a continuación https://t.co/baQ1uTCfxs pic.twitter.com/9akC4Ba0Xm — El Mundo Today (@elmundotoday) 29 de junio de 2017

Seguimos en la semana del Orgullo

El LGTBI ya está a pocas siglas de ser una clave de wifi segura. — Kim Jong-un (@norcoreano) 28 de junio de 2017

Más de 500 armarios colapsan las calles de Madrid en las Fiestas del Orgullo Gay https://t.co/5CnnrhuogA pic.twitter.com/AEICZW4DoY — El Mundo Today (@elmundotoday) 30 de junio de 2017

El discurso del rey de este miércoles por los 40 años de democracia ha suscitado la polémica, cuando citó un poema de Machado sobre las 'dos Españas'

Iglesias alecciona al rey por inventarse un verso de Machado en su discurso: "Debiera leer mejor, Don Felipe"https://t.co/nbcaEuQzAB pic.twitter.com/72ypk3wQDz — Tremending (@Tremending) 29 de junio de 2017

Una de las dos España ha de helarte el corazón...Putos sincebollistas. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 29 de junio de 2017

Ojalá disculparse con J. Carlos I por su exclusión del homenaje de ayer diciendo "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". — Moe de Triana (@moedetriana) 29 de junio de 2017

Además, el presidente de La Razón ha sido imputado por intermediar en una trama de subvenciones públicas...

La imputación del presidente de La Razón es un ataque a la libertad de la prensa de desviar subvenciones. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de junio de 2017

Los jefes de La Razón le dedican tanto tiempo al trapicheo que para perseguir la corrupción desde el periodismo no hay tiempo. Ni como hobby — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de junio de 2017

Oh, vaya

¿Corrupción en La Razón, un medio afín al Partido Popular?

Quien lo iba a suponer, la verdad. — La Merkel (@GobernoAlem) 29 de junio de 2017

Paco Marhuenda se fuerte. — Esparroquí (@Esparroqui) 29 de junio de 2017

¿Me estáis diciendo que La Razón, además de defender a los del PP, defrauda como los del PP? ¡Increíble! — House Enfurecido ☭ (@LekaconK) 29 de junio de 2017

Dime con quién andas, y te diré quién eres. pic.twitter.com/6pLVcZwIjH — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 29 de junio de 2017

Por lo visto, su sede ha sido registrada

Primeras imágenes del registro de La Razón. pic.twitter.com/6voeZXzIU8 — Abuelo Bala (@AbueloBala) 29 de junio de 2017

Oye @NicolasMaduro, no habrás mandado tú a la Guardia Civil a registrar la sede del periódico imparcial y veraz "La Razón", ¿no? — La Merkel (@GobernoAlem) 29 de junio de 2017

¿Informarán sobre esta noticia o lo obviarán como otras veces?

Mañana con La Razón el vídeo de la UDEF registrando su sede, y por un euro más el vídeo de Fraga bañándose en Palomares. — Fairlaine (@Fairlane4) 29 de junio de 2017

Los agentes de la UDEF registran La Razón para desviar la atención de lo que realmente importa a los españoles: Venezuela. — La Merkel (@GobernoAlem) 29 de junio de 2017

Mañana con La Razón el DVD de los mejores momentos del borrado de discos duros. — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 29 de junio de 2017

Y como cada finde, @LaSextaNoche invitará a Paco Maruenda (La Razón) para dar Lecciones de Moral y Periodismo Dopado con Subvenciones en B. — Esparroquí (@Esparroqui) 29 de junio de 2017

Más cosas: el Estado transferirá a la Seguridad Social un crédito de 10.192 euros (nada más y nada menos) para poder hacer frente a las dos pagas extras de las pensiones de este año...

Menos mal que los del PP son gente seria. pic.twitter.com/mw6h5DPB5Z — El Jueves (@eljueves) 29 de junio de 2017

-Os regalo 60.000M

-Gracias

-No tengo para pagar pensiones

-Toma, un préstamo Si no le dan a Rajoy el Nobel de Economía va a faltar poco — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de junio de 2017

Las pensiones hipotecadas, pero cuidado con los rojos, que os las van a quitar. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 29 de junio de 2017

La gestión económica ya tal

Mañana baja el IVA de los toros y los conciertos. El de la electricidad no, que ya se nota la recuperación económica pero no tanto. — La Merkel (@GobernoAlem) 29 de junio de 2017

Todo anda algo inestable, como los cambios de decisiones del PSOE

"No podemos saber el comportamiento del PSOE antes y después de decir que está a favor de algo"

Principio de incertidumbre de Sanchezberg. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 23 de junio de 2017

El @PSOE, SOMOS LA IZQUIERDA! O sea, la mano Izquierda de Rajoy, porque como mano Derecha ya tiene a Cs. pic.twitter.com/Dulh3ph9O9 — Esparroquí (@Esparroqui) 29 de junio de 2017

"Y esta será la posición del PSOE en la próxima votación" pic.twitter.com/KsI2ij2vDZ — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de junio de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Los casos aislados del PP de sólo un año. pic.twitter.com/Vx2uZqD3zZ — Ekolox (@Ekolox) 29 de junio de 2017

I need your clothes, your boots and your motorcycle pic.twitter.com/29z3x8pUXv — Persian Rose (@PersianRose1) 20 de junio de 2017

Lo típico que vas a echar la primitiva, te lías y metes a tu suegra en un asilo. — Je Ne Comprends Pas (@YoNoComprePan) 29 de junio de 2017

- ¿Te importa el calentamiento global?

- Solo en verano. — EL CUCO (@Forniciero) 29 de junio de 2017

Si no se soluciona con un número indeterminado de cervezas, no tiene arreglo. — Cricri (@buttercri) 29 de junio de 2017

He sufrido mi tercer enamoramiento en el día, procuraré no mirarme por cuarta vez en el espejo. — Pilar Espinosa (@espinosa_pilar) 16 de agosto de 2012

Ya sea sobre la gestación subrogada o sobre Kant, a Albert Rivera siempre se le ve muy puesto. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 28 de junio de 2017

Si hubierais apagao Doñana con cruzcampo pues mira, dos tragedias menos. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 29 de junio de 2017

Y esto es básicamente lo que pone en la etiqueta de un tanga de Zara. pic.twitter.com/YHS6ROc2Lo — BITXITO (@bitxito26) 29 de junio de 2017

Varios hombres crean un club privado donde practicar el “manspreading” https://t.co/bPj05dO52F pic.twitter.com/S9HmJMMy5f — El Mundo Today (@elmundotoday) 28 de junio de 2017

—Si naciste entre 1977 y 1983 eres un Xennial.

— pic.twitter.com/RQWpbmMiCn — XChewie (@XChewie) 29 de junio de 2017

No sé porque, pero ahora Ben Affleck no me parece tan mal Batman. pic.twitter.com/YvW0t1rMGV — Von Speek (@VonSpeek) 29 de junio de 2017