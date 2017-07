Así fue el homenaje de Leo Bassi a Shangay Lily en el Paticano de Lavapiés

Ocurrió este domingo en la Iglesia Patólica de Lavapiés. Como maestro de ceremonias, el insigne Leo Bassi, grande del humor más histriónico y admirador confeso de Shangay Lily, modelo de compromiso para con lo marginal, que luchó desde muy diversos frentes del activismo social, queer, gay y feminista; un cuerpo disidente y pionero en muchas de sus reivindicaciones.

A continuación, podrás el sentido homenaje que el cómico italiano brindó a modo de misa atea. Una ceremonia en la que tuvo a bien presentar el retrato de la diva en la Sagrada Capilla.