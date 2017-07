La tormenta de verano de este jueves en Madrid no ha pasado desapercibida. Algunas estaciones de metro de la capital han quedado inundadas y los ciudadanos han colgado las fotografías y vídeos en las redes sociales.

No, no es el Parque de Atracciones. Es el Metro de Madrid. pic.twitter.com/O0eesJyVFN

En la L7 un día va a pasar algo y no va a ser bueno precisamente. @metro_madrid @ccifuentes pic.twitter.com/abHoeFansQ

SE HA INUNDADO EL METRO DE MADRID, que es una cosa que gestiona no se quién en la ciudad GOBERNADA POR CARMENA.

— Alberto C (@mendeleiev) 6 de julio de 2017

Me hacen gracia que se rían de que en Madrid no tenemos playa, tenéis vosotros parque acuático en el metro a que no? Y por solo 1'50€ pic.twitter.com/lV163V1w9q

— Apagando fuegos (@PocaDiversiion) 6 de julio de 2017