¡Ya es viernes, tremendings!

¡Seguimos vivos! A pesar de las tormentas de esta semana

Vamos con las noticias

Ha sido una semana bastante intensa. Han pasado muchas cosas: que si la reunión entre Sánchez y Rajoy, que si aparece un nuevo hijo secreto de Julio Iglesias, que si el encuentro entre Aznar, González y Zapatero...

Hay más. Hoy han procesado a Pedro Antonio Sánchez por el Caso Auditorio. Y aún no ha acabado la semana...

— Me procesan por el Caso Auditorio

— No se preocupe señor de Murcia del que usted me habla

— Me llamo Pedro Antonio Sánchez

— Te llamabas pic.twitter.com/nGGChS89In

— Fairlaine (@Fairlane4) 7 de julio de 2017