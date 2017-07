¡Ya es lunes!

Qué perezón levantarse hoy, de verdad...

En España seguimos celebrando San Fermín, una de las principales fiestas de la cultura española

Principalmente famosa por sus populares encierros

En España es que nos gustan mucho los encierros...

Para los que no sepan qué es un encierro: un toro corriendo y la gente delante intentando no ser empitonada. Básicamente

Su fama le ha valido ser una de las fiestas más multitudinarias que existen, sólo comparable a unas pocas celebraciones más en todo el mundo

Aquellos que visitan Pamplona estos días quedan prendados de sus cánticos...

...y de sus curiosas escenas

Nosotros este año nos quedamos especialmente con la de una chica intentando recortar a los toros con una técnica improvisada: el disimulo

Y pasemos de los toros a otro tema que apasiona a la derecha española: Venezuela

Este fin de semana, Leopoldo López ha salido de la cárcel y pasa a arresto domiciliario

Los periódicos, las tertulias, los bares... toda España hablando de Venezuela. Claro que sí.

Rivera se ha puesto muy contento. El líder de Ciudadanos, ya lo hemos dicho muchas veces, está muy implicado en todo lo que sea libertad

Donde haya un problema de libertad (y, ejem, algún voto que rascar) allí están los polis liberales: Ciudadanos y sus amigos

¡Rivera y los vengadores ciudadanos defenderán la libertad allá donde sea, siempre que sea Venezuela! Si usted tiene un problema y se los encuentra (y el problema es en Venezuela) ¡Quizá pueda contratarles!

Pero, volviendo a España, hoy se cumplen 20 años del secuestro y posterior asesinato perpetrado por ETA del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Para los españoles, un momento para recordar la barbarie terrorista. Para el PP, una oportunidad más de intentar atacar a la oposición con el terrorismo

Cómo les gustan los homenajes, claro que sí

Porque en el PP están a tope con los homenajes... según de quién, claro.

La historia viene de lejos. Antes fue con Zapatero, ahora con Carmena, pero siempre lo mismo: utilizar el terrorismo para hacer política.

Cambiando de tema, una noticia curiosa de este fin de semana. El Vaticano rechaza las hostias sin gluten para la Eucaristía

Es un problema que se remonta a tiempo atrás

En fin, los celíacos ya sabéis, toca cambiar de religión…

Un cosita más antes de irnos... ¿Habéis visto los tatuajes de Sergio Ramos?

Madre mía Sergio Ramos…

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

At first you feel sorry for this dog, but then.... pic.twitter.com/SbXBiTkyc3

— Ron Baalke (@RonBaalke) 7 de julio de 2017