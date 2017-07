Una foto trucada en la que aparecen Trump y Putin se ha hecho viral en las redes sociales, donde los tuiteros han creado varios memes con la imagen. En la fotografía original sí está presente el presidente estadounidense junto a Erdogan, pero Putin no aparece. La instantánea se tomó en Hamburgo durante la reunión del G-20, que comenzó este viernes.

Photo on the left is making the rounds on social media. Photo on the right is the original Getty Image. pic.twitter.com/E9aoCI6eCu

— Evan McMurry (@evanmcmurry) 9 de julio de 2017