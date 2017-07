Tres trabajadoras del restaurante Tommy Mel's de Alcalá de Henares han denunciado en Facebook su situación laboral, explicando que estaban trabajando el fin de semana sin haber cobrado aún la nómina del mes de junio, con el objetivo de que "se haga justicia".

El vídeo que han publicado en Facebook supera ya el millón de visitas, algo con lo que las propias protagonistas están asombradas, y ha tenido mucha repercusión. Incluso lo ha compartido en su cuenta de Twitter Íñigo Errejón en signo de protesta contra la precariedad laboral.

Raquel Serrano, de 23 años, ha explicado a Público los motivos que les llevaron a publicar este vídeo. Según la joven, le pidieron explicaciones a su jefe sobre su nómina de junio y el encargado del establecimiento de Alcalá de Henares les dijo que tenían que trabajar el fin de semana para poder "auto-pagarse el sueldo". A pesar de que cumplieron con el horario del fin de semana, las empleadas continúan sin cobrar.

El vídeo de estas chicas muestra la precariedad que generan las políticas laborales del PP. Su "recuperación" es solo una quimera pic.twitter.com/SJNVbc4HZh — Íñigo Errejón (@ierrejon) 10 de julio de 2017

"No me duele el bolsillo, me duele la sociedad", ha recalcado la joven del vídeo. No sólo han recibido apoyo por parte de los usuarios de las redes sociales a raíz de esta publicación, también numerosos trabajadores de otros establecimientos han sacado a la luz su precaria situación.

Desde Tommy Mel's han asegurado a Público que se trata de una "situación aislada que afecta sólo a este restaurante concreto en manos de un franquiciado", que se ha visto obligado debido a la situación del mercado a iniciar el concurso de acreedores el pasado jueves 6 de julio. Según ha explicado la cadena, se ha regulado el pago de las nóminas del 50% de la plantilla (incluyendo a las protagonistas del vídeo). La marca lamenta lo ocurrido y espera que se solucione pronto el conflicto entre ambas partes.

Hola, ha sido un problema en un local franquiciado, pero ya nos han comunicado que las partes han solucionado el conflicto esta misma tarde. — Tommy Mel's (@tommymels) 10 de julio de 2017

Las trabajadoras han asegurado a este medio que a las 17 horas de este martes mantendrán una reunión con Comisiones Obreras y Tommy Mel's para plantear una solución definitiva ante el problema. Raquel Serrano espera que esta situación no vuelva a producirse en ningún establecimiento y que puedan mantener su trabajo, con todos los derechos laborales. La marca ha recalcado que tras esta reunión se procederá a regular los pagos del total de la plantilla.