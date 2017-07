Por Christian González y Sandra Rodríguez

Bueno, pues ya es martes...

Los lunes son una mierda pero por lo menos van de cara, no como los putos martes. — Dios (@Sr_Dios) 11 de julio de 2017

Vamos con las noticias. De los creadores del los discos duros de Bárcenas destruidos a martillazos, llega un nuevo capítulo: desaparecen varios contratos de la trama Púnica que implicaban a Granados.

O como el PP lo llama, formatear pruebas. https://t.co/dpMgEc3FTU — laquintacolumna (@laquintacolumna) 11 de julio de 2017

#LosDiscosDurosDeCifuentes para salvar a Granados de la Púnica, es la misma 💩💩💩 que el "Se fuerte" de Mariano Rajoy para salvar a Bárcenas — Subversivos_ (@subversivos_) 11 de julio de 2017

No sólo está desapareciendo el hielo de los polos, también desparecen los contratos de la Púnica, ¡MALDITO CAMBIO CLIMÁTICO! — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de julio de 2017

Que mientras defendíais la unidad de España en lo Universal pues os han robado documentos de la Púnica, jaja. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 11 de julio de 2017

#LosDiscosDurosDeCifuentes han desaparecido como en su momento desapareció la dignidad y la vergüenza de sus votantes

De la suya ni hablamos — Protestona (@protestona1) 11 de julio de 2017

O como Rajoy lo llama, "colaborar con la justicia".

Solo porque pongan a un fiscal amiguete y ahora desaparezcan pruebas de la Púnica ya estas diciendo que hay injerencias en Justicia. — Von Speek (@VonSpeek) 11 de julio de 2017

Nuevo Arpegio, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, reconoce ante el juez que pese a una "intensa búsqueda" los documentos no aparecen.

Mirad en el altillo, a ver. pic.twitter.com/m6svLCwhEQ — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 11 de julio de 2017

Mecachislamar… Justo se han ido a perder esos… Qué mala suerte, tú…

Hay que ver con las casualidades. pic.twitter.com/ej7vbwjC5S — El Jueves (@eljueves) 11 de julio de 2017

Repito porque esto es muy fuerte: varios contratos de la trama Púnica que incriminarían a Granados han desaparecido. Han volado. Se han esfumado...

Vaya. Parece que el perro se ha comido los deberes de la Púnica. 🐶 No penséis mal. Son cosas que pasan. https://t.co/wHN7yNRYxR — Pablo Echenique (@pnique) 11 de julio de 2017

El PP asegura que los contratos de la Púnica estaban en papeles hechos con árboles del Amazonas, por eso están desapareciendo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de julio de 2017

¿Esto es real o es una película de gánsters?

Hoy os traigo una película muy Púnica y madrileña! No os la perdáis! pic.twitter.com/zu0glZZI4N — Encarni Trémula (@EncarniTrmula) 11 de julio de 2017

Pues no, es real. Aunque ya no sé de qué me sorprendo…

La gente flipando porque una organización criminal haga desaparecer las pruebas que le incriminan... #LosDiscosDurosDeCifuentes — Protestona (@protestona1) 11 de julio de 2017

Es que, de verdad, esto ya parece una broma...

Que desaparezcan unos contratos de la Púnica no es cosa menor. Dicho de otra manera: es cosa mayor. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de julio de 2017

Ufff… Madre mía cómo tienen que estar en Ciudadanos… Los renovadores de la política española no tolerarán esto.

Dice Albert Rivera que si no aparecen los #LosDiscosDurosDeCifuentes se verán obligados a denunciar que en el PP son unos despistaillos ... — Protestona (@protestona1) 11 de julio de 2017

La incansable lucha del PP contra la corrupción sigue dando sus frutos, claro que sí.

-¿Ese es el que declarará por Corrupción?

-Creo que sí... tiene pinta

-¿Y qué le pasa?

-Nada, así nos lo mandaron de España

-¡No lo toquéis! pic.twitter.com/yBhuIvC82Q — Esparroquí (@Esparroqui) 10 de julio de 2017

En confianza os digo una sospecha que tengo: no creo que se hayan perdido…

No seáis mal pensados, los papeles de la Púnica no se han perdido. Se han limpiado el culo con ellos — Darwinn (@Darwinnbcn) 11 de julio de 2017

Pues nada, habrá que buscarlos ¿no? Esto no son unas llaves o el mando a distancia...

Los documentos desaparecidos del "Caso Púnica" están en el mismo sitio que el talento de Pitingo, jamás los encontrarán. — Fairlaine (@Fairlane4) 11 de julio de 2017

Pero, como todo en la vida, la tristeza de unos es la alegría de otros

Cuantos más documentos de la Púnica desaparecen, peor. Y cuanto peor, mejor para Rajoy el suyo beneficio judicial. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de julio de 2017

En fin, confiaremos en la justicia

La justicia española tratando de frenar la corrupción. pic.twitter.com/1QcoIwuz5o — La Merkel (@GobernoAlem) 11 de julio de 2017

Algo tan vergonzoso como esto seguro que tiene graves repercusiones

Oye que os podéis indignar mucho con lo de las carpetas traspapeladas de la Púnica pero sabéis lo mejor? Que no les pasará NADA — Carlos Heisenberg (@cerenir) 11 de julio de 2017

Antes de terminar, hablemos de Froilán

A Froilán también le gusta Kurosawa... PERO CLARO. DE ESO NO SE HABLA. PORQUE NO INTERESA. — Karl Kautsky (@Klkautsky) 10 de julio de 2017

El nieto del rey se ha hecho mayor. Parece que era ayer cuando jugaba con sus primas, cuando hacía la peineta a los periodistas, cuando se pegó un tiro en el pie...

Os acordáis de cuando Froilán parecía la izquierda española? pic.twitter.com/WVE5U9dGRd — NuevasDegeneraciones (@nn_dgg) 6 de junio de 2017

Pues ahora se ha graduado...

Dicen que esta es la foto de la graduación de bachillerato pero de cuál de los dos. pic.twitter.com/J3SmZJGCbg — Moe de Triana (@moedetriana) 11 de julio de 2017

Ha pasado de 'tripitir' 2º de la ESO a ir a la universidad en apenas dos años...

Para que luego no creáis en los milagros. pic.twitter.com/xC4TBf1dYU — Dios (@diostuitero) 10 de julio de 2017

Froilán va a la universidad, ¡y vosotros diciendo que se habían cargado la educación! #ElTriunfoDeLaGenteHumilde — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 10 de julio de 2017

Con lo mal que le iba… Ha sido todo un milagro...

La educación privada hace milagros, mira Froilán, en 3 años de tripitir segundo de la ESO a la uni, es un insulto que les homologuen títulos — laquintacolumna (@laquintacolumna) 10 de julio de 2017

Hay debate en las redes con esto

A Froilán le convalidan el título de cirujano y le toca operar a tu suegra. Ahora no decís nada, ¿EH? — Clausman (@cl4usman) 10 de julio de 2017

Hay gente indignada...

A mí lo que me jode es no tener la concesión de la cafetería de la Universidad a la que irá Froilán. — Fairlaine (@Fairlane4) 11 de julio de 2017

Pero no desconfiemos de que pueda haber conseguido tal gesta. Los Borbones son de llevar a cabo logros increíbles. Lo llevan en la sangre...

De 2º de la ESO a la universidad en 3 años. Pfffff... Mariconadas... El abuelo pasó de franquista a ser el más demócrata en solo un rato. — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de julio de 2017

