Hoy, cómo no, vamos a hablar del Parlament.

Nos referimos al toma y daca por el desafío soberanista.

Hoy el Parlament ha vivido una jornada histórica.

Ha sido un día de mucha tensión

¿Cómo explicarlo?

Porque el tema es complicado, pero opinar hay que opinar

"Como no sé lo que ha pasado en el Parlament, no voy a opinar" Dijo nadie, nunca.

En medio de una bronca sin precedentes, el Parlament ha aprobado primero cambiar el reglamento para poder votar la ley del referéndum. Después han debatido cuánto tiempo daban para presentar las enmiendas y luego han discutido si se debatían las enmiendas o se votaban directamente. Dependiendo de lo que pase y cómo se interprete el reglamento, se harán unas cosas u otras o ninguna o todas.

La mañana en el Parlament ha sido un auténtico carajal, con gritos, interrupciones… Todo un espectáculo

Hay montado un pifostio tan grande que vete tú a saber cómo acaba esto

Sáenz de Santamaría no ha dudado en calificar el asunto de “patada a la democracia”

Está abochornada

-Soraya Sáenz de Santamaría está abochornada. -Normal, con casi mil imputados como para no... -No. Está abochornada por lo del referéndum.

De hecho dice que no ha pasado nunca tanta vergüenza. Claro, claro…

Hoy muchos recuerdan de dónde viene todo este monumental lío...

No ha acabado el día y ya han comenzado las consecuencias: la Fiscalía se ha querellado contra la Mesa del Parlament

El Gobierno dice que ya tiene muy claro lo que va a hacer

La cosa seguirá. Esto no se ha acabado aquí

Yo me espero a que acabe #Parlament y ya luego me veo todas las temporadas del tirón. No me hagáis spoilers.

— Serthand (@Serthand) 6 de septiembre de 2017