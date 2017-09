¡Ya es jueves, tremendings! Casi estamos a fin de semana

Iba a comerme el mundo y resulta que le tengo intolerancia. — Pseudónimo García (@MoloEnsecreto) 7 de junio de 2017

Si estáis en plena vuelta al cole, ¡ánimo! A empezar con energía

La vuelta al cole con alegría. pic.twitter.com/ZYIByfTrKK — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) 6 de septiembre de 2017

Bueno, vamos con la actualidad

La Guardia Civil salva al PP. pic.twitter.com/4usSikCxHN — Prodigi0 2.0 (@Anonymous_Prodi) 7 de septiembre de 2017

Ahora en serio. Ayer fue un día bastante caótico. La tensión reinó en el Parlament, que aprobó la ley de referéndum con 72 votos a favor y 11 abstenciones. No hubo ningún voto en contra, dado que C's, PSC y PP abandonaron el hemiciclo en el momento de la votación

ÚLTIMA HORA | El Parlament de Catalunya aprueba la ley del referéndum https://t.co/GQd18HI36C — Público (@publico_es) 6 de septiembre de 2017

Dice Rajoy que ya no le gustan lash coshash que hacen los catalanes ... — Protestona (@protestona1) 7 de septiembre de 2017

Franco no puso urnas para llegar al poder porque no quería pasar a la historia como un golpista. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 7 de septiembre de 2017

Resumiendo, fue algo así

Más que una sesión parlamentaria, parecía un capítulo de Juego de Tronos

Juego de Tronos en comparación con lo que esta pasando en el Parlament es como una película de Júlia Roberts. — Betty_Oops (@MissSexty) 6 de septiembre de 2017

Menos mal que está Albiol en el Parlament para poner un poco de cordura y serenidad... — Podrido Popular (@podridopopular) 7 de septiembre de 2017

Estamos en el momento de cambiar el himno de España por la sintonía de Benny Hill y no nos damos cuenta. — VICE España (@VICESPAIN) 7 de septiembre de 2017

Y hoy se puede sentir aún la tirantez entre los políticos. El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la Ley del Referéndum y la convocatoria del 1-O. Así, para aliviar tensiones. Rajoy también ha pedido que se inste a los alcaldes a "no hacer nada ilegal"

Rajoy hablando de la ley es como Hitler predicando el amor entre las razas. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 7 de septiembre de 2017

Como Rajoy se cargó la justicia universal, en el instante en que Cataluña declarase su independencia las leyes españolas no tendrían vigor. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 7 de septiembre de 2017

Que Rajoy diga que hay que respetar la ley es como si el Chapo Guzmán dice que no hay que traficar con cocaína...

Rajoy Dice — Protestona (@protestona1) 7 de septiembre de 2017

Hoy de hecho se ha reunido con Pedro Sánchez para mantener su postura frente a la Generalitat

Pedro Sánchez aprovecha su encuentro con Rajoy para hacerse selfies en La Moncloa y mandárselos a Susana Díaz https://t.co/mtMI9YivUE pic.twitter.com/BMbyG99XEC — El Mundo Today (@elmundotoday) 7 de septiembre de 2017

No se habla de otra cosa, nos estamos volviendo un poco locos. Ya no sabemos ni cómo están las cosas en Venezuela...

- ¿Estado civil?

- En procés. — Superlópez (@Superlopezxxl) 7 de septiembre de 2017

— ¿Qué es eso de que en el #Parlament le dieron una patada a la democracia?

— Lo que pasó

— ¡Te tengo dicho que me avises cuando hay fútbol! pic.twitter.com/n3G8RyyAKY — Fairlaine (@Fairlane4) 6 de septiembre de 2017

Piedra, papel o urna — Jeremiah Johnson (@eltrampero) 7 de septiembre de 2017

A ver si se independiza Cataluña y Antena 3 retoma la información sobre Venezuela. — Tito© (@Tito_Hit) 7 de septiembre de 2017

Bendito seas Santo Sr. del Crecepelo milagroso, hágase tu voluntad así en España como en Cataluña y líbranos del independentismo... pic.twitter.com/v7I0QcKtlt — Protestona (@protestona1) 6 de septiembre de 2017

-Sr. Rajoy, la trama Gürtel...

-Vaya atentado, eh?

-Sí, pero venimos a que explique la corrup...

-Vaya tela Cataluña. Se rompe España, eh? — gerardo tecé (@gerardotc) 30 de agosto de 2017

Esto parece de película

NO OS VAYÁIS, CATALANES. ¡PODEMOS CAMBIAR! — Serthand (@Serthand) 7 de septiembre de 2017

Lo que ha ocurrido hoy en el Parlament es lo más grave que ha ocurrido en España desde que Alberto Garzón se bañó en una piscina. pic.twitter.com/stXzFUFNAi — okdario (@_okdario) 6 de septiembre de 2017

Netflix se hace con los derechos del referéndum catalán. — JUANES (@JuanesFTR) 7 de septiembre de 2017

Todo el proceso independentista es un tuit de @ManuelBartual

Que os lo creéis todo. — #Antimoderno (@Alfred_ego) 7 de septiembre de 2017

La verdad es que la situación es un poco difícil de comprender

No me entero de los líos de "Juego de Tronos", me voy a enterar de lo de Cataluña. — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2017

Pero a ver que yo me entere... ¿Cataluña se quiere separar de Venezuela? — La Merkel (@GobernoAlem) 7 de septiembre de 2017

Sólo podemos esperar a ver si se soluciona ya el tema... Confiemos en nuestros representantes políticos

Pues se ha quedado buena tarde para sacar los tanques... — Podrido Popular (@podridopopular) 7 de septiembre de 2017

El Gobierno avisa: una Catalunya independiente se quedaría fuera de la próxima gira de José Manuel Soto. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 7 de septiembre de 2017

Lo de Cataluña lo arregla Rajoy poniendo cuatro bolardos. — Tito© (@Tito_Hit) 7 de septiembre de 2017

Tanques con canciones de #Mecano por toda Cataluña hasta que se rindan. — Dios (@diostuitero) 7 de septiembre de 2017

Albert Rivera ya está preparado para solucionar el proceso independentista pic.twitter.com/QAuNGoet6p — unmundolibre (@unmundolibre) 7 de septiembre de 2017

Eso sí, esperemos que no tarden mucho

Bésame hasta que todos se pongan de acuerdo con lo del referéndum. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 7 de septiembre de 2017

Más que nada porque algunos se están poniendo nerviosos. Rosa Díez ha entrado en cólera y ha abogado por utilizar la espala de la Justicia ante la catástrofe que se está viviendo en el Parlament y en Catalunya

Lo de Rosa Díez ya lo predijeron Los Simpsons. pic.twitter.com/E1dXSMQ7sy — Paco el Estupefacto (@Marhuendeer) 7 de septiembre de 2017

Rosa Díez aboga utilizar la espada de la Justicia y Twitter le para los pieshttps://t.co/lhVIQwOIhn pic.twitter.com/hTgPKTfApa — Tremending (@Tremending) 7 de septiembre de 2017

Primeras imágenes de Rosa Díez tras aprobarse el referéndum pic.twitter.com/ESVJTR286w — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 7 de septiembre de 2017

Unión, Progreso y Dyc. — Perro 🌈 (@DavidPerro) 7 de septiembre de 2017

Ojalá Rosa Díez tirando piedras a los coches desde lo alto de un puente a la entrada de Barcelona. — gerardo tecé (@gerardotc) 7 de septiembre de 2017

Rosa Díez, tengo los misiles baratitos... pic.twitter.com/dPwdXoOoxC — No Abras Paz (@noabraspaz) 7 de septiembre de 2017

Aquí la cosa es opinar

Ya me he leído el As y el Marca en el bar, estoy preparado para hablar de lo malo que es el referéndum independentista de Cataluña. — El del Teto (@eldelteto) 7 de septiembre de 2017

Yo hasta que no hable Mariló Montero sobre el procès no opino. — Cricri (@buttercri) 7 de septiembre de 2017

Ya verás, como no se ponga un poco de orden, a este paso vamos a convocar un referéndum para todo

Yo lo que quiero es independizarme del trabajo. — Olalá de fua (@olaladefua) 7 de septiembre de 2017

#ConvocarUnReferendumPara que los supermercados pongan la Cruzcampo en el pasillo de las aguas. — Fairlaine (@Fairlane4) 7 de septiembre de 2017

#ConvocarUnReferendumPara ver qué hago de comer hoy. — Silvia Carri (@Silvicarri) 7 de septiembre de 2017

#ConvocarUnReferendumPara eliminar para siempre la piña de las pizzas. — Pijortera (@LaPijortera) 7 de septiembre de 2017

Más cosas. Ayer se descubrió que Salvador Dalí no es el padre de la vidente Pilar Abel...

Pilar Abel no pintaba nada en los cromosomas de Dalí. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 6 de septiembre de 2017

Pilar Abel levantó la tapa de la tumba de Dalí y le salió un "sigue buscando". — Miguel Anómalo (@Anomalo) 6 de septiembre de 2017

Pilar Abel tendrá que pagar por entrar al museo Dalí como todo el mundo #SalvadorDali — Sr. Diputado (@GuillermoBenway) 6 de septiembre de 2017

La verdad es que ha pillado a todo el mundo por sorpresa

Pilar ABEL no es hija de Salvador DALÍ.

¡¿A nadie se le ocurrió fijarse en el detalle de los apellidos?! — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2017

Yo ya sabía que Pilar Abel no era hija de Salvador Dalí porque entonces se llamaría Pilar Dalí y no Pilar Abel. pic.twitter.com/44DPJBAtD6 — Gambazo (@gambazo) 6 de septiembre de 2017

Hay un informe de la CIA que avisaba de que Pilar Abel no era hija de Dalí — Felipchet (@Sra_Felipa) 6 de septiembre de 2017

Pero, si no era Dalí... ¿quién será el auténtico padre de la pitonisa?

Pilar Abel no es hija de Salvador Dali, suena Julio Iglesias — man-duro (@manguionduro) 6 de septiembre de 2017

Las pruebas de ADN confirman que el padre de la supuesta hija de Dalí es un varón caucásico, un truhán, un señor, algo bohemio y soñador. — Kim Jong-un (@norcoreano) 6 de septiembre de 2017

La supuesta hija de Dalí no es hija de Dalí. pic.twitter.com/7riPa1n1CH — Autobús De Campanya (@encampanya) 6 de septiembre de 2017

-¿Dígame?

-¿Hablo con Pilar Abel?

-Sí.

-¿La que creía que era hija de Salvador Dalí?

-La misma

-Pues tenemos que hablar......... pic.twitter.com/SC2IUpffsn — Miss Escorpión (@_CHINOCUDEIRO_) 6 de septiembre de 2017

En un giro inesperado la prueba de ADN demuestra que no es hija de Dalí, pero confirma que Dalí es hijo de Julio Iglesias. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 6 de septiembre de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Cuando un hater te increpa de malas maneras.pic.twitter.com/Otl142jW9w — La vecina rubia (@lavecinarubia) 7 de septiembre de 2017

Hoy cumpliría 71 años el gran y eterno Freddie Mercury. pic.twitter.com/KzfrvUmvx7 — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 5 de septiembre de 2017

Que La2 emita en HD es una mala noticia, podríamos descubrir que Jordi Hurtado tiene alguna arruga y perder un mito. — Fairlaine (@Fairlane4) 7 de septiembre de 2017

Cuando sale un tuit tuyo en la tele. pic.twitter.com/2rhhcnBbXs — Capitán Spaulding (@Payaser) 6 de septiembre de 2017

Cuando veo un niño perdido en un súper, me acerco y le susurro al oído, tranquilo, llevo 20 años aquí y no me ha faltado nunca de nada. — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 13 de enero de 2015

En España es más barato una botella de Whisky que un libro de texto. pic.twitter.com/Q5BjZRofxW — La Merkel (@GobernoAlem) 7 de septiembre de 2017

Un yihadista pepero.

¡ARRIBA ESPAÑALÁNDALUS! — Podrido Popular (@podridopopular) 7 de septiembre de 2017

Supremacistas blancos obligan a Tom Cruise a formar una esvastica y sufre un accidente. pic.twitter.com/IQTz3tMKwF — Capitán Cavernícola (@CapitanCave) 14 de agosto de 2017

- Cariño,te has dejado el móvil en casa, sin bloquear. pic.twitter.com/ZPbpyBB4py — LaGolon (@_La_Golondrina_) 7 de septiembre de 2017

a mi perro le encanta k le acaricie todo el dia pic.twitter.com/u2E4a6Gzax — jezucrihto xd (@yisucrist) 7 de septiembre de 2017

Madre mía el remake de It, me cago vivo 😰 pic.twitter.com/d2u3fGFLTD — Aureal (@Aureal) 7 de septiembre de 2017

Hola niños, hoy os voy a explicar qué es el CAPITALISMO... pic.twitter.com/xtRlA2WKRF — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 5 de septiembre de 2017