Hoy es el día de Asturias y de Extremadura. ¡Felicidades!

Y también es el 'Día de Julio Iglesias', según ha informado la Embajada de EEUU en Madrid esta mañana. ¡Felicidades a todos sus hijos!

Bueno, vamos con las novedades

Hace tiempo que no tenemos noticias del hijo de la Tomasa. Se habrá echao ya novia?

El mundo sigue revolucionado con el tema de Catalunya. La aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad, la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament, las numerosas interrupciones...

Es indignante que Puigdemont obligue a la gente por la fuerza a votar sí o no, a no votar, a votar en blanco o a hacer lo que quieran.

Lo ocurre en CAT shon unosh pequeñosh hilillosh que she han sholidificado con ashpecto de independentishmo en eshtiramiento vertical... pic.twitter.com/vt1CPVrTbr

Una Ley de Transitoriedad hacía un mundo donde Pablo Alborán no publique más discos.

Entonces, ¿al final se independiza Catalunya o no?

Si Cataluña se independiza entonces no se habrán celebrado nunca olimpiadas en España y las posibilidades de Madrid 2028 son enormes. pic.twitter.com/oVMsElJwFo

En realidad los catalanes ya solo seguimos adelante por no hacerle un desaire a Ferreras.

Veremos qué pasa el 1 de octubre

Cuando el PP dice que hará cumplir la legalidad en Cataluña me imagino a Hernando destrozando urnas con el martillo del disco duro.

Ya lo dijo ayer Rosa Díez, que abogaba por utilizar la espada de la Justicia

Por cierto, ¿os acordáis del despiste que tuvo el Banco de España cuando perdió 60.600 millones de euros del rescate bancario? A día de hoy sólo hemos recuperado 3.873 millones. Pero vamos, ya han anunciado que, según las cuentas, podemos olvidarnos de 42.590 millones, que no los vamos a recuperar

Dónde está el dinero, matarile-rile-rile...

- Mariano, ¿y el dinero de los bancos? - La unidad de España no se negocia. - Ea, pues ya está.

Sr. Rajoy sobre el rescate bancario... Me dice de CAT? No yo pregun... Sobre CAT le digo... Es que yo le pre... Si si vaya lío lo de CAT... pic.twitter.com/dBvvQ2SvV0

Pero... ¿no dijeron que no nos iba a costar "ni un euro" a los españoles?

-Señor De Guindos, usted dijo que el rescate no nos costaría nada.

-Sí, bueno...dije "nos" o sea, a nosotros, el PP. No sé si me se entiende pic.twitter.com/LIibatf5k4

