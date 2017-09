El senador estadounidense Ted Cruz se ha marcado un Alfonso Merlos. Le ha dado a 'me gusta' a una publicación porno de Twitter, según ha informado The Daily News. Se desconoce si el responsable ha sido el propio Cruz o el encargado de las redes sociales del republicano. La publicación apareció el lunes por la noche y se eliminó este martes por la mañana, pero ya era tarde para frenar a los tuiteros, que la convirtieron en viral.

"La publicación ofensiva en la cuenta de Ted Cruz ha sido eliminada de inmediato y reportada" de la red social, ha informado su portavoz Catherine Frazier desde su cuenta de Twitter.

The offensive tweet posted on @tedcruz account earlier has been removed by staff and reported to Twitter — Catherine Frazier (@catblackfrazier) 12 de septiembre de 2017

Pero la rapidez de los tuiteros ha sido más eficaz y ya le habían hecho capturas a la publicación de Cruz.

It's been deleted?!! Don't worry, a bunch of us saved it for you: pic.twitter.com/DR7fb1X8oq — JKo (@suburbangrouse) 12 de septiembre de 2017

It wasn't "posted" on his account. Senator Ted Cruz liked it. That's OK, but his ongoing hypocrisy is not. pic.twitter.com/tS9v3lzfOU — WSportsFan. 🏀 (@CalWSportsFan) 12 de septiembre de 2017

💡HACKED! That's right! Nobody will ever see the "I got hacked" defense coming! pic.twitter.com/F7zNiklZNE — Brandy Lee (@btach2014) 12 de septiembre de 2017

Este hecho anecdótico ha recordado a lo que le pasó al presentador de 13TV Alfonso Merlos en 2015, cuando le dio a 'me gusta' a una foto de un pene, según él debido a un hackeo de su cuenta. Extrañamente, Merlos explicaba que los informáticos estaban tratando de solucionar el tema de su cuenta a la vez que tuiteaba desde ella. ¿Habrá sucedido lo mismo con Ted Cruz?

Más noticias de Tremending...

Una página oficial del Ministerio de Exteriores enlaza a un blog machista de “un putero”

Movistar+ emite porno durante la Fórmula 1 por error

Amarna Miller denuncia el acoso machista que sufren las trabajadoras sexuales: “Un tortazo cordial, puta”