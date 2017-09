El cantante de reguetón Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, ha sido el punto de mira de las feministas en numerosas ocasiones. El machismo que impera en sus letras ha llevado a la cancelación de varios de sus conciertos, como en Tenerife o en Xixón. Ahora, una cuenta de Facebook versiona las letras del colombiano y las convierte en ideales que promueven la igualdad.

@MalumaFeminista ha conseguido ya más de 26.000 seguidores en Facebook y casi 2.000 en su cuenta de Twitter.

La activista Yolanda Domínguez denunció a través de un artículo la canción de 4 Babys, en la que Maluma canta frases como "chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero", "no sé con cuál quedarme, de sexo me tienen bien" o "la segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda", que denigran a la mujer y simulan utilizar sus cuerpos como meros objetos. "Es toda una apología de violencia hacia las mujeres", recalcaba la activista.

El artículo de Domínguez desencadenó una petición en change.org que exigía la retirada de la "canción machista" y su videoclip.

Tres meses después, este ídolo de masas respondió a la polémica asegurando que iba a continuar cantando estas canciones, "aunque la gente se cuestione si está bien o mal". Además, Yolanda Domínguez aseguró haber recibido críticas de las fans de Maluma por denunciar su canción "misógina".

