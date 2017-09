Ismael Prego, el famoso youtuber conocido con el pseudónimo de Wismichu, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter una agresión machista que presenció el sábado por la noche, según relata en su hilo.

Prego relata cómo un joven se puso violento con su pareja cuando ella se acercó a saludar al youtuber y a sus amigos, ya que era suscriptora, y éste "se puso celoso". El youtuber asegura que la joven agredida se culpaba de lo sucedido: "La culpa es toda mía, no debí hablar con vosotros".

Wismichu invita a reflexionar sobre el machismo: "Los celos NUNCA son buenos". Además, agrega que la comprensión hacia la víctima en estos casos es muy importante: "Cuando eres víctima de maltrato, no eres consciente de la realidad. El maltratador te destroza la cabeza".

Le preguntamos que si pasaba algo porque lo que estabamos viendo no nos gustaba nada, nada. El tío tenía pinta de ser un psycho de cuidado

La chavala nos responde que no, que simplemente está muy pillado y se ha puesto celoso. Como normalizando la situación a más no poder.

Tras esto y sin querer meternos en las relaciones de nadie le explicamos que eso no es lo normal en una relación. Los celos NUNCA son buenos

Flipamos todavía más y por no reventar a ese desgraciado ahí mismo, los separamos y le decimos a los seguratas que echen al tipejo.

No nos gustaba nada la situación, ¿y si le volvia a hacer algo fuera del bar? Así que salimos los seguratas, mis colegas y yo a ojear.

Dijo algo que me tocó los cojones de sobremanera: "La culpa es toda mía, no debí hablar con vosotros"

Mira, es que me arde la puta sangre.

— Ismael Prego (@Wismichu) 10 de septiembre de 2017