¿Quiénes son los votantes más motivados y que son clave en unos comicios? “Los más informados”, diría quizá un experto en estadística. “Los que tienen más que perder”, podría opinar un profesor de ciencias políticas. Ignatius Farray tiene otra interesante teoría: “Los putos flipados”.

Así comienza la reflexión del humorista canario sobre la democracia, expuesta en el último programa de ‘La Vida Moderna’, presentado por David Broncano, que recientemente estrenó su cuarta temporada en la Cadena Ser.

En aproximadamente 10 minutos, Ignatius desgrana una hilarante y curiosamente fiel teoría que explica las técnicas de los partidos políticos para exaltar a sus votantes y que estén motivados.

El monólogo concluye con una reflexión (minuto 25.45): “La democracia es postureo y eso no es malo. Somos así y no nos merecemos nada mejor. Hay que aceptar que el ser humano es así. Y llegamos a donde llegamos y no damos para más. El estado natural del ser humano es mearse fuera del tiesto. La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos”.

