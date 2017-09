Una triste imagen que dice mucho de cómo estamos cuidando el mundo en el que vivimos y en concreto sus mares: un caballito de mar agarrado a un pedazo de basura humana, un bastoncillo para el oído.

Se trata de una de las fotografías finalistas del concurso ‘Widlife Photographer of the Year 2017’ (Fotógrafo de Vida Salvaje), que entrega el Museo de Historia Natural de Inglaterra.

La instantánea se titula ‘Sewage surfer’ (Surfista de aguas residuales). Su autor, Justin Hofman, captó la escena en Indonesia, uno de los países con mayor biodiversidad marina del mundo, pero también el segundo por detrás de China con mayor contaminación por plástico, con 3.220 millones de toneladas, según un estudio de 2015 de la Universidad de Georgia, en EEUU.

Hofman ha compartido la imagen en su cuenta de Instagram:

Algunas de las reacciones en las redes:

Todo un símbolo de lo que le estamos haciendo al mar. Fotón de Justin Hofman, finalista del Widlife Photographer of the Year 2017 @WPYMadrid pic.twitter.com/mJKMmG8H2Z

No seamos insensatos, además de guarros. Cuidemos nuestros mares y océanos 🐳🐙🌊

(Finalista Widlife Photographer of the Year 2017 @WPYMadrid ) pic.twitter.com/W8aMxkiMcK

— Policía Nacional (@policia) 14 de septiembre de 2017