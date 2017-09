En la 69ª edición de los Emmy, Kidman fue una de las grandes protagonistas. La australiana fue galardonada con el premio a la mejor actriz protagonista de una miniserie, Big Little Lies, en la que da vida a una mujer cuyo marido es un maltratador.

Kidman aprovechó su discurso para mandar un potente mensaje, visibilizando la realidad de muchas mujeres que sufren violencia de género: "Es una enfermedad que está mucho más presente de lo que pensamos".

"Soy madre y soy esposa. Tengo dos hijas, Sunny y Faith, y mi querido Keith. A ellos les pido que me ayuden a continuar en este camino artístico que tanto sacrificio les supone. Así que este premio es vuestro. Quiero que mis hijas lo tengan en la estantería y lo miren: 'Cada vez que mi madre no me metió en la cama fue por algo'.

Quiero que sepan que a veces, cuando eres actriz, tienes el poder de dar un mensaje: hemos puesto el foco en la violencia de género. Es una enfermedad complicada y está mucho más presente de lo que pensamos. Está llena de vergüenza y ocultamiento y, al reconocerme con este premio, el foco brilla aún más. Así que gracias, gracias, gracias".

La actriz no sólo se ganó el aplauso de todo el público, los usuarios de las redes sociales también han valorado el reconocimiento de la actriz al visibilizar una situación tan común como compleja y aterradora.

Tremendo y emocionante discurso el de Nicole Kidman, hablando, como no podía ser de otra manera, de la violencia de género. #Emmys pic.twitter.com/5toLkmj33h — Luis Endera (@Luis_Endera) 18 de septiembre de 2017

Hermoso e importantísimo el mensaje de Nicole Kidman al aceptar su premio. #LaCosaEmmys — La Cosa Cine (@lacosacine) 18 de septiembre de 2017

Nicole Kidman gana por Big Little Lies, tremenda actuación sobre violencia y abuso doméstico. Deberían verla todos #EMMY2017 — Paola Miglio (@paolamiglio) 18 de septiembre de 2017

