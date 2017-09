¡Buenos días tremendings!

Estamos listos para un nuevo repaso a la actualidad con nuestros queridos francotuiteadores, los tertulianos del clickbait.

Para clickbait engañoso, cuando tu madre te decía "Ven pa'cá que no te voy a hacer ná".

¿Preparados para una nueva semana de Catalunya hasta en la sopa?

Cuando estás loco por ver #StrangerThings2 pero no te quitas el tema catalán de la cabeza. pic.twitter.com/192TR0ziQW

Una semana más y el tema sigue muy polarizado, no os vamos a engañar...

Partidarios del sí y el no #ObjetivoCataluña pic.twitter.com/C0HngGRE4O

Y conforme se acerca la fecha del 1-O la cosa se tensa más. El Gobierno tratará de impedir el referéndum por todos los medios...

El Govern, por su parte, sigue buscando fórmulas para que sea una realidad.

Y la cosa sigue complicándose. Hoy Podemos ha propuesto una mesa de diálogo que... Bueno, que parece que va a quedar en nada.

Y como había mucha tensión en este asunto, ha llegado Tejero, el del 23-F, para dar su opinión. Sí, sí... el golpista.

Tejero ha escrito una carta que ha publicado La Gaceta.

Resulta que el autor del último intento de golpe de Estado al que se enfrentó nuestro país cree estar en condiciones de decirnos lo que necesita nuestro país. Tranquilos, su discurso no es que haya sorprendido.

Viene a decir, Tejero, que España se rompe y que Rajoy y el Ejército deberían liarla parda. También que lo de Catalunya debería juzgarse como se le juzgó a él, aunque luego dice que lo que él hizo fue por España. Claro, claro…

A mí entre lo de Eurovisión y Tejero me están convenciendo.

Con constitucionalistas como Tejero lo raro es que no quiera la independencia hasta Murcia.

Tejero en plan Empeños a lo bestia valorando golpes de estado. "No sé Rick, este follón parace que va en serio".

Sí, amigos. Tejero hablándonos de democracia... Ver para creer.

No ha sido el único paseo del Delorean por la caverna de este fin de semana. ¿Habéis visto lo de Padilla y la bandera franquista?

Menudo entuerto lo de la bandera franquista, no?

Al torero Juan José Padilla no se le ocurrió mejor forma de 'festejar' una corrida de toros este fin de semana que enfundarse en una bandera franquista, conocida popularmente como la “del pollo”.

Tenemos imágenes:

— No Abras Paz (@noabraspaz) 16 de septiembre de 2017

La cuadrilla de Juan José Padilla no sufre, es arte. pic.twitter.com/d6YMjVoE2L

- ¿Qué? ¿Como me queda?

- Ni hecha a medida, maestro

- Pues venga, ni me la envuelvas, que me la llevo puesta

Juan José Padilla en ZARA pic.twitter.com/vur6JsPcu4

— La Voz del Becario (@LaVozdelBecario) 16 de septiembre de 2017