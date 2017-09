El torero Juan José Padilla ha protagonizado una de las polémicas del fin de semana. Al matador no se le ocurrió mejor forma de 'festejar' una corrida de toros en la que participaba que enfundarse en una bandera franquista, conocida popularmente como la “del pollo”. Padilla, que aparece en varias fotos luciendo la bandera en la plaza, ha asegurado posteriormente que no vio el escudo y que no es “nostálgico de nada”.

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó la "exaltación del franquismo" realizada por Padilla.

Por su parte, los tuiteros mostraron su indignación y sacaron su mejor ingenio para inundar la red de chistes y memes:

Juan José Padilla luciendo su traje de pocas luces. pic.twitter.com/3v55d66W8H — Javier Durán (@tortondo) 16 de septiembre de 2017

La cuadrilla de Juan José Padilla no sufre, es arte. pic.twitter.com/d6YMjVoE2L — No Abras Paz (@noabraspaz) 16 de septiembre de 2017

Lo de Juan José Padilla tiene un pase joder, todos hicimos locuras yendo medio ciegos. — Israel Garmón (@IsraGarmon) 16 de septiembre de 2017

EL TORERO PADILLA ES INOCENTE. NO SABE QUÉ VIO. pic.twitter.com/ZhcOo8Ibij — Revista Mongolia (@revistamongolia) 16 de septiembre de 2017

Mira que coger una bandera franquista... Qué poca vista tienen algunos. — Kim Jong-un (@norcoreano) 16 de septiembre de 2017

Yo esperando que las autoridades pertinentes actúen contra la exaltación del fascismo del torero Juan José Padilla pic.twitter.com/cyrtWLAm0L — Jose Parnaso (@JoseParnaso) 16 de septiembre de 2017

Street Fighter ya predijo lo de Juan José Padilla. pic.twitter.com/SsspVrVKDF — LLIMOO (@llimoo) 16 de septiembre de 2017

Padilla monta un pollo en una plaza de toros, y Tejero pide más mano dura. Bienvenidos a la España del siglo XXI. https://t.co/dAtSFdAbPL pic.twitter.com/FA5VusWScd — I Love Clicks (@iloveclicks) 18 de septiembre de 2017

Juan José Padilla,no ha de pisar un juzgado por apología del franquismo

En este país la ley solo se aplica a rojos y pobres#AdiosDemocracia pic.twitter.com/MWUawr7Oj4 — Omertá (@pucherazo1) 16 de septiembre de 2017