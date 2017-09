Lara Croft tiene nueva imagen. La nueva película de Tomb Raider será protagonizada por Alicia Vikander, que se estrenará el 16 de marzo de 2018. El cartel de la promoción de la película ya ha salido a la luz. En él, podemos ver a la actriz con un cuello extrañamente largo.

Tenemos pruebas de que se trata de algo relacionado con la película, ya que en el resto de fotos la actriz presenta un cuello 'normal'.

The more I look at the Tomb Raider movie poster the less sense that neck makes to me pic.twitter.com/PCq2J5JkMO

— Nibel (@Nibellion) 18 de septiembre de 2017