Es muy conocida la implicación del actor Dani Rovira contra el maltrato animal. Este sábado, Isabel Gemio entrevistó en Onda Cero al malagueño con motivo de la manifestación para protestar contra los festejos taurinos frente a la Puerta del Sol de Madrid, organizada por PACMA.

Rovira incidía en su compromiso en la lucha por los derechos de los animales y con el resto de injusticias sociales. "Poseo una ventana bastante potente, como cualquier persona pública, y veo como una obligación usarla para intentar cambiar una sociedad que, bajo mi criterio, podría ser mejor", apuntó el actor.

"Después de tantos años de tauromaquia, no nos podemos anclar en una tradición por el mero hecho de que se lleve haciendo muchos años. Pertenecer a uno de los pocos países de Europa donde todavía se celebran este tipo de barbaridades da un poco de vergüencita, que la gente nos siga conociendo por que maltratamos a los animales en una plaza de toros", prosiguió Rovira.

Varios medios de comunicación han tergiversado las declaraciones del actor y han titulado sus informaciones sobre la entrevista de Rovira afirmando que sus palabras fueron: "Me da vergüenza ser español". Este hecho ha generado numerosas críticas en Twitter sobre el malagueño, acusándole de renegar de su país e incluso invitándole, ya que "no quiere ser español", a rechazar las subvenciones del país.

El actor es consciente de las reacciones que han generado estos artículos sobre él y ha colgado en su cuenta de Twitter la entrevista completa: "Tras escalar puestos en la nueva lista de linchamientos, aquí os dejo la entrevista". "No sufran, estoy acostumbrado", ha apuntado Rovira.

Tras escalar puestos en la nueva "lista de linchamientos",aquí os dejo la entrevista. No sufran, estoy acostumbrado https://t.co/xFcjHmdcXX

Los tuiteros se han lanzado a apoyar al artista, incluso aplicando la ironía.

-Entonces, no le gustan los toros.

-No, me avergüenzan.

-YA LO HAN OÍDO: ¡DANI ROVIRA SE AVERGÜENZA DE SER ESPAÑOL! pic.twitter.com/SKEMl0T36w

— Anacleto Panceto (@Xuxipc) 19 de septiembre de 2017