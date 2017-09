El activista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, vuelve a estar en el ojo del huracán en España. Si hace poco cuestionó la información publicada por ‘El Periódico de Catalunya’ sobre una alerta de la CIA a los Mossos, y protagonizó una surrealista discusión con el escritor Arturo Pérez Reverte, ahora está en boca de todos por un divertido error que ha cometido.

En plena cuenta atrás para el referéndum del 1-O y el mismo día en que la Guardia Civil detuvo a 14 cargos de la Generalitat, la web satírica El Mundo Today, conocida por sus descacharrantes noticias inventadas, publicó la siguiente: “Julian Assange ha empezado a tuitear palabras al azar en catalán para apoyar a los manifestantes”.

La sorpresa llegó cuando Assange respondió desde su cuenta de Twitter: “Falso.. El Mundo, el estúpido, Today, mañana, siempre”. Se había convertido en el último de una larga lista de personas que se creen una de las surrealistas publicaciones de El Mundo Today y podemos garantizar que no será el último.

Posteriormente, Assange borró el tuit. Sin embargo, las capturas ya estaban corriendo como la pólvora por internet. Las reacciones de burlas y chistes llegaron de forma instantánea. Assange escribió: “Aprecio el chiste. Pero es difícil ver la diferencia con El Mundo real, que a menudo son tremendamente estúpidos”.

I appreciate the joke. But it's hard to tell the difference with the real "El Mundo" which is often ferociously stupid.

