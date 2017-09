Por Sandra Rodríguez y Christian González

En Catalunya la tensión no cesa

Erre que erre con el referéndum

Convoca un referéndum, tía. El NO ya lo tienes.

Siguen sin hallar una solución para entenderse

La Guardia Civil ha registrado varias sedes de la Generalitat en busca de urnas, papeletas... cualquier material útil para el referéndum, vamos. Y ya se han incautado alrededor de diez millones de papeletas

— No Abras Paz (@noabraspaz) 20 de septiembre de 2017

Carles Puigdemont se traga nueve millones de papeletas para que no las confisque la Guardia Civil https://t.co/ZMAWU7Qo2o pic.twitter.com/YQEHtVoXCB

Ojo, que podría tratarse de algo gordo

No se les escapa ni una. pic.twitter.com/J0xofK3WtK

Se están viendo imágenes dantescas

No moverse, que se me cayó una lentilla, no vayáis a pisarla. pic.twitter.com/YldLC1l8f6

— laquintacolumna (@laquintacolumna) 21 de septiembre de 2017