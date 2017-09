¿Eso que veo es el fin de semana?

Terminamos la penúltima semana de septiembre y yo sigo con depresión post-vacacional

Vamos con la actualidad

Madre mía la que sigue liada en Catalunya

Parece que los independentistas siguen con su postura

El Ministerio del Interior ha enviado a 5.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado como refuerzo para el 1 de octubre. No hace falta decir mucho más...

Nobody expects The Spanish Armada! pic.twitter.com/dniURLyav7

Un momento... o sí

Eso es to, eso es to, eso es todo España. pic.twitter.com/fltuCZD2Qz

Porque... ¿habéis visto en qué barco los han enviado?

Tenemos imágenes

— ¿Qué le parece este Sr. Pérez-Reverte? — Perfecto, me lo quedo — ¿Ponemos algún extra? — 40 cañones, y me pintan a Piolín en la proa pic.twitter.com/4fc7sHyfNb

Madre mía el barco del Gobierno...

Si antes estaba tensa la cosa, ahora sí que se va a liar parda

Y no es para menos

Se nos va de las manos

Y Mariano, ¿qué opinará al respecto?

— Quiero pintar una Barbie en los barcos del ejército

— No

— Los barcos de Zoido tienen un Piolín

— No

— Me enfado y no respiro

— Joder pic.twitter.com/9vFd1yWSUi

— Fairlaine (@Fairlane4) 22 de septiembre de 2017