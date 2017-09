El usuario de Twitter @imleyton intentó hacer un 'chiste fácil' poniendo el foco en el cuerpo de la mujer que rompe con los estereotipos de belleza. En su publicación, adjuntaba dos imágenes: una modelo delgada, bajo la etiqueta "las chicas que me gustan", y una modelo de tallas grandes con el texto "las chicas a las que gusto".

Girls that I like vs Girls that like me pic.twitter.com/3TDfKVs7bo

La modelo de la imagen, Lesego 'Lee' Legobane, ha respondido al ofensivo tuit, afirmando: "A mí no me gustas". Su respuesta se ha hecho viral, con más de 300.000 retuits, e incluso ha obtenido las reacciones de figuras públicas como Ariana Grande, Ava Duvernay o Nicki Minaj.

Además, Legobane ha reiterado en declaraciones al Huffington Post que odia "cuando los hombres piensan que las mujeres de talla grande estamos desesperadas y nos gusta cualquier chico porque no tenemos opciones" e invita a aquellos que tienen ese pensamiento a observarse a sí mismos.

El intento de reírse del cuerpo de la mujer también ha sido rechazado por los usuarios de Twitter. Uno de ellos incluso le responde: "Chicas a las que gustas después de tu publicación". También han aplaudido el 'zasca' de la modelo.

Picture of the girls who actually like you after this post: pic.twitter.com/LXRMvkQXUd

— Chad (@ItnHmn) 19 de septiembre de 2017