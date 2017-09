El nacimiento de la ONU, el 26 de junio de 1945, representa un momento histórico que, dada su relevancia, debería aparecer en todos los libros de texto de los institutos. Aunque algunos parece que han modificado la historia.

En uno de los libros de Arabia Saudí, uno de los 51 países que firmaron la Carta de las Naciones Unidas, se coló el famoso maestro de Star Wars, Yoda, al lado del rey Faisal. La imagen, que ya es viral en las redes sociales, fue creada en 2013 por el artista Shaweesh, director creativo de Gharem Studio. Según recogen varios medios, ni el propio autor ni el ministro de Educación saben cómo llegó la imagen que incluye al maestro de los jedi a imprimirse en los libros de texto del país.

Social studies textbook in #Saudi s 10th grd class, w doctored pic of Prince Faisal signing the 1945 UN agrmt w #Yoda nxt to him! #StarWars pic.twitter.com/DI8C5dvXUD

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr

— SilentRuins (@SilentRuins) 21 de septiembre de 2017