De cara al próximo 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, el grupo municipal del Partido Popular ha compartido un vídeo sobre España, con la canción del rapero Mike Stud, Let her go.

Madrid tiene que estar a la altura este 12 de Octubre. ¡Somos la capital de España y tenemos que celebrar la Fiesta Nacional como merece! ???????? pic.twitter.com/Tvas8B2D17 — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 25 de septiembre de 2017

Los tuiteros no han podido dejar pasar la ironía de "Déjala ir" ante todo el tema de Catalunya: "Yo creo que quien os hace las campañas es independentista".

"Me parto: el PP, en su vídeo sobre el 12 de octubre y la unidad de España, utiliza la canción 'déjala ir'", destaca un tuitero.

ME PARTO.

El PP, en su vídeo sobre el 12 de octubre y la unidad de España utiliza la canción DÉJALA IR de Mike Stud que dice esto: pic.twitter.com/jwvkSuaTcr — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 25 de septiembre de 2017

Pues a ver si de verdad, como dice la letra, la dejais ir, o por lo menos votar. — lluisfrias (@lluisfrias) 25 de septiembre de 2017

Cada día us superáis. No sé como puede votaros la gente Yo creo que quién os hace las campañas es independentista????????. Votar es democracia CAT — Juanjo López (@jjdunes) 25 de septiembre de 2017