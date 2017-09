“Esta barbaridad es un BULO. Es FALSO. Es un mensaje deleznable que jamás he escrito”. Así de tajante es la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, sobre un bulo que se está moviendo por WhatsApp.

Según el bulo, Maestre habría escrito en Twitter el siguiente mensaje: “¿Cuántos Guardia Civiles mato ETA? No los suficientes XD”.

Maestre pide a sus seguidores en Facebook que den difusión a su desmentido. “Abrí mi cuenta de Twitter en 2014, cosa que puede comprobarse fácilmente solo con entrar en ella, así que es imposible que tuiteara en 2010”, explica. Y añade: “Al parecer se está moviendo por grupos de WhatsApp, así que os pido toda la difusión posible de esta información. Gracias!”.

En Twitter, otros miembros de Podemos, como Íñigo Errejón, se han hecho eco del mensaje de Rita Maestre contra el bulo. El diputado del partido morado apunta a las causas que han movido a difundir esta falsedad: “fomentar el odio”.

Os pido que compartáis este mensaje de @Rita_Maestre desmintiendo un tweet falso cuyo único objetivo es fomentar el odio. No lo permitamos. pic.twitter.com/dhs6Jv33K3 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 27 de septiembre de 2017

Desde Maldito Bulo también han comprobado que se trata de un bulo. “En 2010, Rita Maestre no tenía cuenta de Twitter. Según la herramienta First Tweets no publicó nada hasta 2014”. Además añaden que “la primera vez que aparece la foto del tuit falso la difunde la cuenta @jtremendo9999 que la borra porque ‘no sabía que era falso’”.