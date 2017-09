¡Ya es miércoles, tremendings!

Venga, que ya se va solucionando todo el lío de Catalunya. ¿No?

No os engañeis, en España nunca han funcionado ni la homeopatía ni el diálogo. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 27 de septiembre de 2017

El tema está trayendo cola. No se habla de otra cosa en estos días

-Dejemos de hablar de Cataluña.

-No, por favor.

-El problema de su coche es el radiador. Son 800€.

-Es que el Procés...

-Tengo prisa. — Clausman (@cl4usman) 26 de septiembre de 2017

Hoy comenzamos con un notición. Twitter amplía su máximo de caracteres a 280

Twitter amplía su extensión a 280 caracteres y las redes se vuelven locas https://t.co/R9QmJPzhlI pic.twitter.com/b4tKx27svX — Tremending (@Tremending) 27 de septiembre de 2017

Los argentinos se salen con la suya y consiguen que Twitter llegue a los #280characters — Dios (@Sr_Dios) 27 de septiembre de 2017

280 caracteres, el Twitter argentino. — EL Largo (@LargoJavariega) 27 de septiembre de 2017

280 caracteres, ¿279 en Canarias? — Dios (@diostuitero) 26 de septiembre de 2017

TWITTER AMPLÍA LOS CARACTERES A 280. ESTO CON FRANCO NO PASABA. — SEÑORA FRANQUISTA (@seorafranquista) 26 de septiembre de 2017

280 caracteres para multiplicar por dos nuestra estupidez. — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 27 de septiembre de 2017

¡¿280?!

280 hostias os daba. — McEnroe (@jon_mcenroe) 27 de septiembre de 2017

Con 280 caracteres los tuits de diálogos van a tener hasta cambios de escena. — Petete Potemkin (@Petetekin) 26 de septiembre de 2017

Twitter con 280 caracteres. A 12 millones de argentinos les gusta esta noticia. — Espárrago (@ataca_2) 27 de septiembre de 2017

Menos mal, porque había temas de los que no se podía uno quejar bien con solo 140 caracteres. — David Pareja (@davidpareja) 27 de septiembre de 2017

Ahora que @Twitter nos va a ampliar el número de caracteres de 140 a 280, el otro Manuel y yo podremos tuitear juntos en el mismo tuit. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 26 de septiembre de 2017

La red social incorporando novedades

Con los 280 caracteres ya puedes ser acusado de terrorismo, sedición, blasfemia y cansinismo en un solo tuit. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de septiembre de 2017

Necesitamos un botón "Silenciar tuits de más de 140 caracteres". — laquintacolumna (@laquintacolumna) 27 de septiembre de 2017

Qué ganas de que todos tengan lo de los #280caracteres para poder leer mejor a @pacomarhuenda o @eduardoinda. — El Jueves (@eljueves) 27 de septiembre de 2017

Un momento. Vamos a pararnos a pensarlo

Trump. Con 280 caracteres. Piénsenlo — Dori Toribio (@DoriToribio) 26 de septiembre de 2017

Trump con 280 caracteres en Twitter. Ahora sí que no os salva de la III Guerra Mundial ni Dios. — Dios (@diostuitero) 26 de septiembre de 2017

No te deseo nada malo pero ojalá te metan en una multimención de 280 caracteres. — Moe de Triana (@moedetriana) 27 de septiembre de 2017

Ella: Seguro que está pensando en otra.

Él: ¿280 caracteres? pic.twitter.com/Zm4ngp6R20 — Tuan (@____tuan) 26 de septiembre de 2017

¿No van a quedar muy largos los tuits?

Hay novelas rusas de menos de 280 caracteres, vamos, no me jodas. — Señor Caronte (@SrCaronte) 26 de septiembre de 2017

Aquí, leyendo un tuit de 280 caracteres... pic.twitter.com/9tsEHXNVEs — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 27 de septiembre de 2017

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Cuando ves por primera vez un tuit de #280caracteres pic.twitter.com/ddNYEl1B6P — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 27 de septiembre de 2017

Con 280 caracteres la palabra "Facha" cabe 46 veces en un tuit (con su espacio y todo) — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 26 de septiembre de 2017

La gracia está en los 140, en la síntesis. Para más tamaño tienes los blogs o el psicólogo. — Residente Vil (@ResiVil) 27 de septiembre de 2017

Y lo más importante: ¿son necesarios?

No hacen falta 280 caracteres para lo básico de esta red social: llamar imbécil a Cárdenas — la callaque (@callaquenoveo) 26 de septiembre de 2017

Si aumentan los caracteres de twitter a 280 caracteres, por fin tendré el doble de espacio para no decir absolutamente nada. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 27 de septiembre de 2017

A quienes tenéis los 280 caracteres, una cosa: no hace falta que los uséis todos.

De nada. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de septiembre de 2017

Que, oye, igual 280 son demasiados con todo lo que quiere hablar la gente, no sé

Twitter ha tenido que aumentar a 280 caracteres por culpa de VUESTROS PUTOS HILOS — El Imbécil (@Imbecilismo) 27 de septiembre de 2017

¡Un tuit de 280 caracteres! ¡Un tuit de 280 caracteres! pic.twitter.com/gSY5Jn0AtV — unmundolibre (@unmundolibre) 26 de septiembre de 2017

A ver si lo de la ampliación de caracteres va a ser como con las teles, que cada vez son más grandes pero sólo dan tertulianos — Armando el pollo (@Arma_pollo) 27 de septiembre de 2017

Ahora que habíamos logrado condensar nuestras ideas en 140 caracteres...

Aprendí más resumiendo tweets para que cupiesen en 140 caracteres que en 12 años cursando Sintaxis. — Carlos Mayoral (@LaVozDeLarra) 26 de septiembre de 2017

Con 280 caracteres me da tiempo hasta de cambiar de opinión en el mismo tuit. — Petete Potemkin (@Petetekin) 26 de septiembre de 2017

No tengo claro que los 280 caracteres sean una buena idea. La capacidad de síntesis era la gracia de esta red social. Abro hilo.

1/347... — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 27 de septiembre de 2017

De verdad, la cosa es quejarse. No os gusta que Twitter tenga sólo 140 caracteres, no os gusta que Twitter amplíe su espacio a 280 caracteres, no os gusta nada

Twitter ayer: ojalá aumenten el límite de 140 caracteres.

Twitter hoy: ojalá reduzcan el límite a 140 caracteres. — Alex Touchdown (@AlexTouchdown) 27 de septiembre de 2017

Ahora es cuando Facebook contraataca y anuncia que limita sus mensajes a 140 caracteres. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 27 de septiembre de 2017

Hay que mirar todos los lados. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, ahora la Audiencia Nacional tendrá que leer más

Ultima Noticia

A raiz de los nuevos tuits de #280caracteres, la Fiscalía General del Estado redobla su personal.

No vaya a ser que se lie — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 27 de septiembre de 2017

Con los 280 caracteres de twitter España podrá censurar más y mejor. — El Cojo Sedicioso (@ElCojodeLepanto) 27 de septiembre de 2017

Expedientes en el Tribunal Supremo contra tuiter@s...

...en 140 caracteres vs en 280 caracteres.#280caracteres pic.twitter.com/PK2OUo2QFL — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 27 de septiembre de 2017

Con 280 caracteres, Twitter te ofrece el doble de posibilidades de acabar sentado en la Audiencia Nacional. — Vesícula Biliar (@VBiliar) 26 de septiembre de 2017

Más novedades. El presidente del PP de Murcia ha abandonado su cargo acorralado por la corrupción

El gobierno ha tapado con una lona a Pedro Antonio Sánchez. — La Merkel (@GobernoAlem) 27 de septiembre de 2017

El expresidente de Murcia deja todos sus cargos acorralado por la corrupción https://t.co/ojlvqUk4Pg — Público (@publico_es) 27 de septiembre de 2017

Pedro Antonio Sánchez firmando su dimisión pic.twitter.com/uMgj1ixX3u — unmundolibre (@unmundolibre) 5 de abril de 2017

Vamos a ver, Pedro Antonio Sánchez dimite y vosotros os ensañáis así, sin piedad ninguna... No tenéis corazPffffjajajaja, no puedo. pic.twitter.com/xz8zPDhSBo — No Abras Paz (@noabraspaz) 4 de abril de 2017

Pedro Antonio Sánchez, ese expresidente del que usted me habla...

-Mariano, ¡te quiero, coño!

-No le conozco de nada, mire ushté. pic.twitter.com/UFpOf1yGUQ — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de septiembre de 2017

Que me shuelte ushted caballero que no le conozco de nada!!! pic.twitter.com/tQl2Yip5sm — Protestona (@protestona1) 27 de septiembre de 2017

El señor de Murcia en el que Rajoy confiaba plenamente deja todos sus cargos para centrarse en su sueño: visitar juzgados. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de septiembre de 2017

Pues nada, ahora a buscar trabajo. Como muchos españoles

Dimite Pedro Antonio Sánchez. Lo que pasó a continuación te sorprenderá... pic.twitter.com/GQCvv3LUMl — unmundolibre (@unmundolibre) 27 de septiembre de 2017

Por cierto. Ayer se reunió Mariano Rajoy con Donald Trump en la Casa Blanca

Rajoy y Trump están perdiendo la oportunidad de tratar el problema transversal que afecta a España y Estados Unidos: Enrique Iglesias. — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de septiembre de 2017

Tenemos imágenes del encuentro

Primera imagen del encuentro entre Rajoy y Trump. pic.twitter.com/jq5PAjqI9E — El Tio Bartolo (@tio_bartolo) 26 de septiembre de 2017

-Oye Trun, podrías say que Spain is great país?

-We started...

-Star tres no, me like más star wars pero no me changes de conversación plis pic.twitter.com/vthnTlGa7J — Protestona (@protestona1) 27 de septiembre de 2017

-I like Catalunya. They do things

-(Bien, a ver si ahora habla del alcalde y el vecino como le dije)

-Neighbour choose the major

-(Perfecto) pic.twitter.com/bo1Zbk8eTv — Supel Latón (@Supel_Laton) 27 de septiembre de 2017

Rajoy convence a Trump para que destruya a Puig Dem-un https://t.co/CqjJgFsobC pic.twitter.com/8BxWptT7c5 — El Mundo Today (@elmundotoday) 26 de septiembre de 2017

Momento exacto en el que Trump se ha dado cuenta de Rajoy le ha robado la cartera. pic.twitter.com/oC5xCoe5Ae — Dios (@diostuitero) 26 de septiembre de 2017

-Y entonces el agua, en forma de vapor, sube y forma las nubes que...

-Esho no hay quien she lo crea. pic.twitter.com/KfnEqWHDhn — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de septiembre de 2017

-Tú mangante, ya me estás devolviendo la cartera o te levanto un muro que te vas a cagar...

-Perdón, es la costumbre... #TrumpNotWelcome pic.twitter.com/zhvHJUlq96 — Protestona (@protestona1) 26 de septiembre de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Señorías, hay que ver lo que pierde Puigdemont sin gafas.... pic.twitter.com/v0yvk0L0cz — TIP_ETERNO???????? (@TIP_RETURNS) 26 de septiembre de 2017

No os deseo ningún mal, pero ojalá que tengáis prisa por hacer algo con el ordenador y Windows 10 se ponga a instalar actualizaciones. — La Merkel (@GobernoAlem) 27 de septiembre de 2017

Estamos en nivel de alerta antiterrorista yihadista 4 y falangista 5. — Jaime ???? (@Konspyrenayko) 26 de septiembre de 2017

Cuando metes 20 faltas de ortografía en un tuit y consigues borrarlo antes de que nadie lo retuitee pic.twitter.com/BRz6QkHG4c — Señor Caronte (@SrCaronte) 27 de septiembre de 2017

La primera ya te la digo yo: es más abajo. pic.twitter.com/yry6yWDXYC — No soy el de la foto (@Choni_Depp) 21 de julio de 2016