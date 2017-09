¡Juerrrrnes!

¿Habéis dormido bien? Yo he tenido pesadillas con los tuits de 280 caracteres

He calculado que con 280 caracteres en un hilo de 30 tuits lo mismo me cabe El Quijote.

¡Atención! Hoy Francisco Marhuenda ha hecho un llamamiento: que los catalanes no marquen la X de la Iglesia en la Renta

Pido a los catalanes que el año que viene no marquen la X de la Iglesia en la Renta. @eslamananadeFJL

Si el 1-O es anticonstitucional y Marhuenda pide no marcar la X está claro: un 2 fijo. pic.twitter.com/aSR8x54h3f

Pero, ¿Marhuenda? ¿Nuestro Marhuenda?

Marhuenda pide a los catalanes que no marquen la X en la casilla de la iglesia. En la de La Razón ya la marca el Estado por nosotros.

Por cierto, hablando de todo un poco, ¿cómo va lo de Catalunya?

La que está erre que erre con el tema es Rosa Díez

Y es que la exlíder de UPyD ahora dice que la democracia "es más que urnas". Ha puesto como ejemplo la época de Franco, en la que "había paz y urnas, pero no había democracia"

La democracia es más que urnas así como la paz es más que ausencia de violencia.Con Franco había paz y urnas; pero no había democracia.

¿Paz? ¿Franco? ¿Pero qué dice Rosa Díez?

'Con Franco había paz'. Esta señora está virando a la derecha tan rápido que está a dos semanas de soltar 'Pues Hitler tan malo no era'. https://t.co/kaN0Eafyh8

"Quita, que tú no sabes"

"Tú no puedes soportar la tormenta"

Rosa no puede ser tan fascista. Seguro que quería decir es que EN ALGÚN LUGAR FUERA DE ESPAÑA durante el régimen franquista había paz y urnas. https://t.co/H2VZfDqjDo

También tenemos malas noticias. Ha muerto el fundador de Playboy

La Fiscalía no descarta que el independentismo tenga algo que ver con la muerte de Hugh Hefner.

Ha fallecido Hugh Heffner, el único hombre que no podía pasar a mejor vida.

Twitter está conmocionado

Ha muerto el fundador de Playboy, una noticia que me recuerda que a veces es difícil pasar página.

A mí, lo que más me gustaba de Hugh Hefner eran sus estupendos artículos de investigación en física cuántica.

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Los años no pasan en balde para David Guetta pic.twitter.com/6bpI9qnW9d

Aún no me he recuperado de la reunión con Rajoy. pic.twitter.com/1qybszdiGt

— Donald F. Trump ???????? (@magnateUSA) 27 de septiembre de 2017