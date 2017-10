Hoy ha ocurrido algo inédito. Antena 3 ha obviado en su programación del 2 de octubre sus dos capítulos habituales de Los Simpson. En el espacio entre las 14.00 y las 15.00 horas, la cadena televisiva ha emitido La ruleta de la suerte, que suele ser previo a la serie animada y hoy ha comenzado 45 minutos más tarde de lo habitual. Esto se ha debido a la prolongación de los programas anteriores, en los que se ha tratado el asunto de Catalunya.

En Twitter ha cundido el pánico y los tuiteros han pedido explicaciones a la cadena por tener que comer sin la tradicional serie de animación: "Hoy no ponen Los Simpson. Huele a guerra mundial". Algún usuario incluso pedía un referéndum por no consultar la no emisión de la serie: "Esto sí que es ilegal #Votarem".

Llevo 20 años (igual menos) comiendo con Los Simpsons. Ahora no sé comer...

Gracias @antena3com — rocköpop (@rockopop_) 2 de octubre de 2017

Han quitado los Simpsons de las 14:00, así sin consultar. Eso sí que es ilegal. #votarem — Gonzalo Arias (@RockArias_94) 2 de octubre de 2017

Cuando llegas a casa y no están los Simpsons en antena 3 pic.twitter.com/yK670Ui6fB — andy???????? (@Dark_gaskarth) 2 de octubre de 2017

Como pueden quitar los simpsons por la ruleta de la suerte?!? pic.twitter.com/gvr7K5IeSU — Natalia Sánchez² (@NataSanchez31) 2 de octubre de 2017

POR QUÉ NO DAN LOS SIMPSONS. POR QUÉEE pic.twitter.com/mWky6REDuQ — Misifú (@LorenCL) 2 de octubre de 2017

todos al ver que hoy no se emitían Los Simpsons @antena3com pic.twitter.com/14KZqY7gXw — lizzz (@petazetaliz) 2 de octubre de 2017

Sin Simpsons y sin cerveza, España pierde la cabeza #Simpsons — Rowie ϟ (@mrswh0vian) 2 de octubre de 2017

El independentismo va bien hasta que te quitan los Simpsons de @antena3com. No te lo perdonaré jamás, Carles Puigdemont. Jamás. #1Oct #2Oct — Víctor (@VictorBs_M) 2 de octubre de 2017

Hoy no ponen los simpsons. Huele a guerra mundial. — Irene Vilchez (@irene_Vil) 2 de octubre de 2017

A3 quita a Los Simpson

que caradura

A3 quita a Los Simpson que tanto duran pic.twitter.com/6E3FYD2N6M — Alberto Benito (@Kvothe_Ben) 2 de octubre de 2017

A ver a ver a ver, hay muchas cosas malas en el mundo que no se pueden solucionar, pero son las 14:21 Y NO ESTÁN ECHANDO LOS SIMPSON — Pardao (@LazaroJames6) 2 de octubre de 2017

Primer día tras el referéndum: no echan Los Simpson en Antena 3.

Seguid riéndole las gracias a Puigdemont... — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 2 de octubre de 2017

Chicos, no quiero asustaros pero es posible que Antena 3 haya retirado de su programación Los Simpson pic.twitter.com/BCJOBhCZsw — Alex Gamer (@AlexGamer87) 2 de octubre de 2017

Más noticias de Tremending...

Periodistas de TVE denuncian en Twitter la “vergüenza” que sienten por la cobertura de La 1 en el 1-0

El premio a Pablo Motos que ha dejado estupefacto a Twitter

Una televisión mexicana confunde a Puigdemont con uno de los terroristas detenidos por los atentados