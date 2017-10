“Hemos sido un ejemplo para el mundo”, decía ayer Rajoy en su comparecencia. A tenor de las portadas de la prensa internacional hemos sido un ejemplo de lo peor.

Para los medios extranjeros, la noticia ayer fue la violencia policial y no tanto el debate político. Titulares como “Violencia en Catalunya, voto del caos” (Corriere della Sera), “Día de la vergüenza española” (The National), “Fuerza Bruta” (Metro) o “Golpe de fuerza” (Libération) decoran hoy los kioscos de medio mundo. Además, rotativos como The New York Times, Frankfurter Allgemeine, Financial Times, The Daily Telegraph o The Times, llevaron a sus portadas fotos de la policía enfrentada a los votantes. Titulares e imágenes que contrastan con las publicadas por algunos de los principales diarios impresos españoles y con la información de la televisión pública.

Este lunes, el diario El Mundo publica un editorial titulado: "Ni un minuto que perder frente al independentismo”. En él, los editores consideran que “queda felicitar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada aplicación de su encomienda legal”.

El jefe de opinión de El Mundo, Jorge Bustos, ha provocado un debate en la red tras publicar un tuit en el que aseguraba lo siguiente sobre los heridos de este domingo: “El que se rompa una uña, que lo suba. La brecha que te hiciste en el 98. Ni un flemón ha de quedar sin su responsable fascista”.

Por su parte, ABC no ilustra su portada con una de las decenas de imágenes de antidisturbios a golpes que muestra la prensa extranjera, sino con una foto de un mosso discutiendo con un policía nacional. La misma imagen pero con otro corte ha sido la elegida por La Razón para su primera.

En su editorial, “El independentismo rompe Cataluña”, compara a los independentistas con Hitler y asegura que “el empleo de la fuerza fue legítimo proporcional y necesario”. También habla de “profesionalidad encomiable” de las fuerzas de seguridad. Tampoco El País eligió una imagen al azar, y en su portada se muestra un momento en que varios policías aparecen acorralados por la gente que les muestra sus manos.

La Razón, por su parte, abre con el titular “Firmeza frente al golpe”. En su editorial, tilda de “inveraces” las acusaciones de brutalidad policial y asegura que la acción policial se caracterizó por “el exquisito cumplimiento de las normas”.

TVE resumió las cargas diciendo que se habían vivido “momentos de tensión” y “empujones”. La información emitida ha motivado que muchos periodistas de la televisión publica hayan denunciado en Twitter la “vergüenza” que sienten por la cobertura de La 1. Este lunes, además, el Consejo de Informativos de TVE ha pedido la "dimisión inmediata" de la dirección por la cobertura del 1-O y ha destacado que la cadena "hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y sesgada de los hechos".

El contraste con la prensa internacional

Muchos medios de otros países, en cambio, centran sus coberturas en las cargas policiales. El británico The Guardian publica un duro editorial titulado: "El Estado español ha perdido". En él se critica la respuesta del Gobierno español y habla de “brutalidad policial”. Recuerda que los antidisturbios “han golpeado a manifestantes pacíficos con porras, han arrastrado a los votantes por el pelo, les han lanzado por las escaleras y han disparado balas de goma”. "¿Quién quiere ser gobernado por un Estado como este?, se preguntan muchos”, apunta.

En The Times se destaca que ayer se vivió un día de “violencia sin precedentes en la historia moderna de España". También hablan de “derramamiento de sangre” en Catalunya y de más de 800 heridos.

Le Monde, por su parte, destaca el "malestar de Europa frente a las imágenes de violencia policial en Catalunya".

Libération habla de la "Golpe de fuerza" en su portada, con el destacado: "Urnas confiscadas, votantes golpeados, balas de goma... Madrid reprime con dureza el voto sobre la independencia".

Un reportero de Sky News fue aplaudido por el público congregado a su alrededor cuando, en conexión con el ministro Alfonso Dastis, le enumeró las imágenes que había visto con sus propios ojos y los vídeos de policías sacando a gente de los colegios por los pelos. "Estoy seguro de que esto es absolutamente inaceptable en el siglo XXI en la UE”, le espetó.

El corresponsal de la televisión France 2, François Beaudonnet, publicó un tuit asegurando que “esta escena de violencia contra una persona mayor va a dar la vuelta al mundo. No importa lo que pase hoy, Madrid ya ha perdido".

