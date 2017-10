Por Christian González y Sandra Rodríguez

¡Buenos días! ¡Ya es lunes!

Rajoy comparecerá esta mañana para asegurar que hoy no es lunes.

Lunes 2 de octubre

No dilatemos más el momento, vamos a abordar el tema que todos estáis esperando. Y es que todo el mundo habla de lo mismo, de la ignominia que hemos vivido. De los derechos que se han pisoteado. De la infamia que será recordada y que podría romper este país… Sí, hoy Antena 3 no ha emitido Los Simpson.

Cuando llegas a casa y no están los Simpsons en antena 3 pic.twitter.com/yK670Ui6fB

Miles de personas desorientadas sin saber qué hacer… El caos absoluto.

Llevo 20 años (igual menos) comiendo con Los Simpsons. Ahora no sé comer... Gracias @antena3com

Y PORQUE NO ESTÁN DANDO LOS SIMPSONS, QUE VEO YO AHORA MIENTRAS COMO pic.twitter.com/xZ66ZX3zZe

Un mal trago que nos ha hecho olvidarnos por unos momentos del otro tema del día: el referéndum del 1-O.

Mucho hablar de Cataluña y del Referendum, pero hoy, no han hechado los simpsons... esto si que es un golpe a la convivencia de España

Sí, lo sentimos, nosotros también vamos a hablar del conflicto catalán.

Menudo pitote ayer en Catalunya...

Al final no ha tenido que llegar Podemos al poder para que España se convierta en Venezuela.

Y mira que todo empezó bien. Nada podía hacer presagiar que las cosas podían torcerse…

Hello vecinos, que buena pinta tiene este domingo!

Sin embargo, acabó siendo un domingo intenso como pocos

Era el día D. El 1-O. Todo preparado para la fiesta. El Govern había convocado un referéndum de independencia, el Gobierno español había puesto todo para que no se celebrara. Medio país lleno de banderas y miles de policías desplegados en barcos serigrafiados de dibujos animados. Sin embargo, inexplicablemente la cosa salió mal...

Es una pena que la estrategia de poner banderas de España por todas partes no haya funcionado.

El diálogo estaba roto: el Govern quería votar un referéndum a toda costa y el Gobierno pararlo esgrimiendo la ley.

También lleva siendo ilegal la financiación del Partido Popular 28 años y no veo yo a la policía moliéndolos a palos todos los días.

Eso sí, nadie podrá decir que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano para unir a los españoles

Si a base de porras y pelotas de gomas, no convencemos al pueblo catalán de querer quedarse en España, a mí ya no se me ocurre nada más.

— Tuan (@____tuan) 1 de octubre de 2017