Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha publicado este martes un tuit mostrando su solidaridad con la Policía Nacional y la Guardia Civil tras las cargas en Catalunya del pasado 1-O. La actuación de ambos cuerpos ha sido denunciada por la prensa internacional, cargos políticos de todas las formaciones y por buena parte de la sociedad civil. Tanto fue así, que mientras se producían los propios hechos, Twitter se llenaba de mensajes seguidos de la etiqueta #vergüenza.

Durante estos días, ya múltiples voces pedían al PSOE que se posicionara sobre esta actuación, que hasta el momento se había puesto de perfil.

Ha bastado un tuit del líder socialista para encender la mecha de numerosos internautas que no han dudado en mostrar su indignación. Izquierda Unida ha sido uno de los primeros.

Algunos de ellos incluso se han declarado militantes del PSOE.

Otros no han dudado en mandarle las fotografías de las consecuencias de las cargas.

En #Catalunya no necesitamos vuesta "seguridad" maltratadora. Somos gente pacífica que sabemos lo que queremos Tenemos criterio propio #Bye pic.twitter.com/nct6ibyuWY

También han querido recordarle, que lo que está ocurriendo ya no es solo un tema de "independencia", es de "defender derechos humanos".

Ya no es un tema de independencia, es de defender derechos fundamentales. Yo no olvidaré a quienes no los han defendido.

— Yolanda (@yo_lalio) 3 de octubre de 2017