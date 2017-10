El domingo por la noche, el Ministerio del Interior fijó en 39 la cifra de agentes de la Policía y la Guardia Civil que resultaron heridos en el 1-O. El lunes por la mañana esa cifra se elevó a 431. Fuentes de Interior han apuntado que el número de agentes ha aumentado tras contabilizar los heridos por "contusiones, arañazos, patadas y mordiscos".

Izquierda Unida ha ironizado sobre el repentino aumento de la cifra de agentes heridos: "-Uno se ató muy fuerte los cordones. -¡Genial! 431".

- Uno llevaba una talla L en lugar de la XL

- Me vale. 430

- Y uno se ató muy fuerte los cordones

- ¡Genial! 431https://t.co/jyIVkbjsmz pic.twitter.com/MSmZnpwnBk — Izquierda Unida (@iunida) 2 de octubre de 2017

El periodista Juan Miguel Garrido, además, ha apuntado que Interior ha elevado esta cifra horas después de que Javier Maroto cuestionara la credibilidad de que hubieran resultado heridas 893 personas en Catalunya tras el 1-O. "No me creo la cifra de 800 heridos, me parece exactamente la misma propaganda que estamos viendo en otros ámbitos desde el gobierno de la Generalitat", apuntó, añadiendo que "recuentan los heridos igual que recuentan los votos, es decir, sin ninguna credibilidad".

Maroto

"No me creo la cifra de 800 heridos"

"Creo q recuentan los heridos = q los votos"

Interior pasa d 39 a 431 "agentes" heridos d golpe. pic.twitter.com/V6IIeYqyZu — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 2 de octubre de 2017

Los tuiteros se han sumado al sarcasmo ante la actualización del dato de Interior.

Interior tiene razón: si pasas los 39 agentes heridos a bolívares te salen 431. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 2 de octubre de 2017

Interior eleva a 431 los policías heridos pic.twitter.com/bSj5zGT028 — Aarón (@AVZQUZ) 2 de octubre de 2017

Interior cuenta como herido a un casco con un rasguño. https://t.co/BtJORVbqfO — El Jueves (@eljueves) 2 de octubre de 2017

Interior eleva de 39 a 431 los policías y guardia civiles heridos.

En cuanto Zoido se recupere, vuelve a elevar la cifra — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 2 de octubre de 2017

El PP acusa al Govern de inflar cifras de heridos por propaganda. Una hora después, la cifra oficial de policías heridos pasa de 39 a 431. — Juan Luis Sánchez (@juanlusanchez) 2 de octubre de 2017

Hemos elevado de 39 a 431 el número de policías heridos el 1 de Octubre, porque hemos visto este vídeo 392 veces

pic.twitter.com/41UX7rzr6C — La Merkel (@GobernoAlem) 2 de octubre de 2017

Más noticias de Tremending...

“Los catalanes eran muy buenos marineros”: el vídeo de Fortfast sobre el 1-O

Aplausos a un reportero de Sky News al denunciar ante Dastis lo ocurrido el 1-O: “Esto es inaceptable en el s.XXI”

Periodistas de TVE denuncian en Twitter la “vergüenza” que sienten por la cobertura de La 1 en el 1-0