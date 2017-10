"Anorexia. Como la bulimia, pero sin autocontrol". Este es el mensaje que lanza Amazon.com en una de sus sudaderas. Así, directo y 'con tacto'. Por tan sólo 24.75 dólares, cualquier joven puede adquirir este 'hoodie' en la página internacional de Amazon y promover el mensaje de que las personas con anorexia tienen "autocontrol".

Los usuarios de Amazon han criticado el mensaje de la prenda y han pedido su retirada: "Esto es absolutamente horrible", "las personas que sufren anorexia no tienen más control que las que sufren bulimia" o "millones de personas sufren trastornos alimentarios, no se puede jugar con ello" son algunos de los comentarios.

En Twitter también se ha pedido la retirada de la sudadera.

"Es una de las cosas más ofensivas que he visto nunca"

anorexia isn't self-control, anorexia is self-torture. bulimia isn't 'lesser' than anorexia, it's really fucking dangerous. — sophia (@hurricanegrrrl) 4 de octubre de 2017

"La anorexia no es auto-control, es auto-tortura"

