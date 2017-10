El cómico Berto Romero expresó en Late Motiv su más sincera preocupación. Empezó relatando cómo son las habituales peleas entre sus hijos, que comienzan con violencia verbal y derivan en la física. Berto explicó su método para solucionar los conflictos de los pequeños: "Les llevo a rincones separados de la casa, donde les explico que hasta que no se calmen no podemos hablar para ver qué ha pasado. Porque los mayores no arreglamos las cosas así, no nos gritamos, nos tratamos con respeto y la violencia es el último recurso de los incompetentes".

Después de un silencio, el cómico prosigue: "Entonces os preguntaréis qué me preocupa: que no sé con qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando, porque lo que les enseño no vale fuera de casa", concluye entre los aplausos del público.

“Estoy un poco cansado de escuchar tanto monólogo”. Berto Romero quiere compartir algo con vosotros. #LateMotiv280 pic.twitter.com/nbLyhfe3pB — Late Motiv #0 (@LateMotivCero) 3 de octubre de 2017

El tuit del vídeo ha alcanzado más de 19.000 retuits en tan sólo un día y su discurso también ha sido aplaudido en las redes sociales.

Se puede decir más alto, pero no más claro! Bravo!!! Al fin parece que empieza a haber gente con un poco de cordura #LateMotiv280 — Julia (@juliettearc) 3 de octubre de 2017

Buenísimo! Le podéis pasar el video a nuestros políticos? — sergio López Gómez (@SergioLopez___) 3 de octubre de 2017

Señor @Berto_Romero gracias gracias gracias por tan fino y contundente mensaje a sus pies — Silber (@silber07) 3 de octubre de 2017

