"'Yo no entiendo qué está pasando, sólo soy un perro', un perro policía, vetado en un evento en Cataluña". Es un tuit publicado por Antena 3 y que está dando mucho que hablar en las redes.

‘Héroes de 4 patas’ había denunciado públicamente que dos de sus canes habían sido vetados en un acto que iba a conocer la labor de las unidades caninas. Según esta asociación el motivo, fue haber servido en la Policía Nacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook los responsables de ‘Héroes de 4 patas’ incluían una suerte de declaraciones en boca del animal: "Yo no entiendo que está pasando en Catalunya […] Lo que no entiendo pq algunos no les gusta mi presencia, puede ser pq soy un ex-policía jubilado? Pq soy Gallego y catalán? […] lo único que sé, que tenía que ir aun lugar y ahora no quieren que vaya, no se si es por mi ex trabajo,o por el uniforme de quien me educó. Yo no entiendo lo qué esta pasando en Catalunya, solo soy un perro".

Antena 3 recogió la noticia y la tituló con las ‘palabras’ del perro. Posteriormente la tuiteó y ahora decenas de tuiteros han aprovechado para mofarse incluyendo declaraciones de otros animales y su experiencia en Catalunya.

"Yo no entiendo qué está pasando, sólo soy un perro", un perro policía, vetado en un evento en Cataluña https://t.co/TqS8HknTgK pic.twitter.com/EVXN7nW0kM — Antena3Noticias (@A3Noticias) 4 de octubre de 2017

Siii ???? a mi me han apaleado los indepes por sentirme español ???????????????????? pic.twitter.com/Xkh6LL4kp9 — gimagina (@Gimagina_007) 5 de octubre de 2017

"Cuando llegué de Alemania no podía ni ir a comprar el pan porque solo me atendían si hablaba catalán" pic.twitter.com/CsFD2sZ8IH — Ph.D Nick Carter (@chuckybocaseca) 5 de octubre de 2017

Quien se ha metido con mi colegaaaaaaaaa! pic.twitter.com/wJ5QORpdlF — Antoni Esteve (@Antoniesteve) 5 de octubre de 2017

"Aju aju, como sus creeis to, yo zoy un perro andalú, ke vive en Bcn, y no por ezo me dejan de lao", declaraciones de Toby n exclusiva pa A3 pic.twitter.com/2hEvmvEq6s — Martadoval.. II*II (@M_cc74) 5 de octubre de 2017

Soy un perro catalán y vosotros unos ridículos. Y saludos a Manolo el del Bombo. Hoy lo estáis petando, machotes. pic.twitter.com/JOFw4JDTCY — Catalana del Mal ???? (@BonnieSwing) 5 de octubre de 2017

ÚLTIMA HORA: Declaraciones de Chéspir; "Yo también soy un perro y entiendo todo el conflicto catalán, puto subnormal" pic.twitter.com/uoJ0O8zILm — Txico del Tiramisú (@InKrusiva) 5 de octubre de 2017

Las ardillas comentan: "Nosotras apoyaremos siempre a Catalunya, nuestros actos de sabotaje pronto se dejarán ver" pic.twitter.com/nYOz888TXN — Txico del Tiramisú (@InKrusiva) 5 de octubre de 2017

Yo soy cordobesa, donde me pegaron y abandonaron. En Catalunya me acogieron y siempre me han querido. Yo sí se lo que passa! pic.twitter.com/3EL6rCffCZ — Marc Brunet (@brunilauer) 5 de octubre de 2017

Habla? Solo habla? Bah, este canta en aranès y pide bolitas con voz de barítono. pic.twitter.com/qFsOn7UkTo — Atèno le Crab (@guifredemaians) 5 de octubre de 2017