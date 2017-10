¡Ya es viernes!

Además, hoy es el día mundial de la sonrisa

Aunque para sonrisas estamos... Menuda semana con lo de la independencia

-Todo el mundo pidiendo la independencia y yo con treinta años en casa, mamá. Me largo ahora mismo. -Hay croquetas para cenar. -Me quedo. — Kikolo (@kikolo777) 6 de octubre de 2017

El último regalo que nos ha hecho Rajoy

— Lo del 15-M, lo de Cataluña, lo del muro de Murcia...

— Y aquí estás.

— Y aquí estoy. pic.twitter.com/Jcorw9YYkA — SR.VEGETAL (@mejorchef) 5 de octubre de 2017

El problema catalán es una cuestión muy compleja con muchos matices e implicaciones

La australiana me ha preguntado qué ocurre en Cataluña y le he dicho que hay una pelea de canguros. No me voy a complicar la vida. — Punta ♿ (@lapuntitanamas) 5 de octubre de 2017

Y nada, aquí estamos discutiendo por encima de nuestras posibilidades

Somos un 70% de agua y el resto ganas de quejarnos. — Paul O'Herrerita (@Herrerita16) 6 de octubre de 2017

La situación en Catalunya es de tensión máxima

Las posiciones enfrentadas y no parece que nadie vaya a recular

Estamos viviendo uno de los mayores “No hay huevos” de la historia de este país. — unmundolibre (@unmundolibre) 6 de octubre de 2017

Seguimos buscando un mediador

Lo del mediador parece una idea cojonuda si aquí alguien tuviera pinta de querer bajarse de la burra. — El Barón Rojo (@elbaronrojo) 4 de octubre de 2017

El Govern parece que podría declarar la independencia de forma unilateral en pocos días, aunque ahora, según los medios, Artur Mas habría dicho que Catalunya no está lista para "la independencia real"

Cuando te vas de casa y te das cuenta que no sabes ni cómo funciona la lavadora. https://t.co/T2KKNmYc1d — XChewie (@XChewie) 6 de octubre de 2017

Artur Mas diciendo que en realidad Catalunya no quería la portabilidad, sino una oferta mejor. — Alberto Cabello (@pixelillo) 6 de octubre de 2017

Artur Mas dice que Cataluña no está preparada para la independencia pic.twitter.com/oMFRXMDSt2 — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 6 de octubre de 2017

Mientras tanto ya empezamos a sentir los terribles efectos de esta crisis

ÚLTIMA HORA | Antena 3 relega a Los Simpson a Neox por la crisis en Catalunya https://t.co/i9mIhHCFHs pic.twitter.com/o6JOUuFfU6 — Vertele (@Vertele) 6 de octubre de 2017

Rajoy avisa a Puigdemont: o cesa en su empeño separatista o no volverán a ver Los Simpson a la hora de comer. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de octubre de 2017

La reacción de bancos y empresas ha sido llevarse sus sedes sociales a otras ciudades

El dinero no canta Els Segadors. — Dios (@diostuitero) 6 de octubre de 2017

Traslado la sede social al sofá. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 6 de octubre de 2017

Lo de llevarse el dinero fuera de Cataluña a un lugar seguro ya lo hicieron hace años Pujol y Urdangarín — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 5 de octubre de 2017

Banco Sabadell a Alicante, CaixaBank a Baleares y Mariano Rajoy a su madriguera. — Kikolo (@kikolo777) 5 de octubre de 2017

¿Las chicas burbuja de Freixenet de este año? pic.twitter.com/ZSWAteIkjq — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 6 de octubre de 2017

#ULTIMAHORA: Cruzcampo anuncia el traslado de sus fábricas y sedes a Barcelona. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 5 de octubre de 2017

Rato y Bárcenas se llevaban el dinero fuera porque ya se veían venir lo de Catalunya. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de octubre de 2017

— El Banco Sabadell se va

— ¿Qué hacemos?

— Si en vez de en República nos convertimos en paraíso fiscal igual vuelve

— Me gusta, hazlo Oriol pic.twitter.com/oPqBcQRYHS — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de octubre de 2017

Y muchos más podrían irse

La Sagrada Familia se terminará de construir en Alicante https://t.co/gbqT9R0Yxr pic.twitter.com/SXksYnPMxv — El Mundo Today (@elmundotoday) 6 de octubre de 2017

El pan tumaca abandona su sede de Cataluña y se instala en una cafetería de Badajoz. — Punta ♿ (@lapuntitanamas) 5 de octubre de 2017

El Partido Popular traslada su sede a Zurich. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 6 de octubre de 2017

Ultima hora:

El pp traslada su sede. pic.twitter.com/aTsAkzjrEb — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 27 de octubre de 2014

Ciudadanos estudia cambiar su sede al Florida 135. — El del Teto (@eldelteto) 6 de octubre de 2017

Yo también acabo de trasladar mi sedé. pic.twitter.com/WJ20xPxAf9 — lagerg (@rafaelvives) 6 de octubre de 2017

Ojo, que un país sin bancos ni compañías de seguros ME SEDUCE. — Dani Bordas (@DaniBordas) 5 de octubre de 2017

Mae mía...

Puigdemont acaba de enterarse de que en este país mandan las empresas. Verás cuando le cuenten lo del ratoncito Pérez. — Dani Bordas (@DaniBordas) 5 de octubre de 2017

Todo el mundo está asustado. La RAE ha emitido un comunicado en el que pide a Catalunya que respete la constitución

La RAE saca un comunicado sobre el conflicto catalán:

"Catalanes, haber si respetáis la Constitución". — Tuan (@____tuan) 6 de octubre de 2017

La RAE mediará con un plato de almóndigas para que España y Catalunya puedan ser amigovios. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de octubre de 2017

Ahora que se acaba de manifestar la RAE sobre la unidad de España, no se entiende NI UN MINUTO MÁS el silencio de la tuna — Antonio Martínez Ron (@aberron) 5 de octubre de 2017

Y hoy Trapero ha declarado ante la Audiencia Nacional acusado de sedición

Audiencia Nacional

-¿Qué tiene que alegar en su defensa Sr Trapero?

-Estoy enamorado de Urdangarin

-Ahh, pobre hombre, eso lo explica todo. — Protestona (@protestona1) 6 de octubre de 2017

La Audiencia Nacional imputa por sedición a una mujer de Almería tras pedir el DIU en una farmacia de su barrio. — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de octubre de 2017

Pero esta espiral de odio debe terminar y comenzar la de la seducción

ULTIMA HORA : Rajoy ofrece terminar la Sagrada Familia , para que Cataluya se quede. @elmundotoday — Jordi *! (@Jordivll) 6 de octubre de 2017

Sólo hay una cosa que puede salvarnos: el diálogo

— Por el culo no, Antonio.

— Hablemos. — Punta ♿ (@lapuntitanamas) 5 de octubre de 2017

Somos todos muy dialogantes hasta que bajamos a la reunión de vecinos. — Mr.Ramone (@joey_ramone_sp) 4 de octubre de 2017

Esperemos que el diálogo comience

Muchas veces las patadas no abren las puertas ....el diálogo sí. pic.twitter.com/W0srGO8yLF — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) 4 de octubre de 2017

Cambiando de tema, este viernes se ha anunciado el Premio Nobel de la Paz

Si no me conceden el Premio Nobel de la Paz me lío a hostias. — Cherlock Holmes (@Holmes_Cherlock) 6 de octubre de 2017

El ganador: la campaña para la Abolición de Armas Nucleares

Eh @nuclearban, si unos no desarrollamos armas nucleares otros no podríais luchar para prohibirlas. Compartid el Nobel, hijos de puta. — Kim Jong-un (@norcoreano) 6 de octubre de 2017

Había otros que también se lo merecían, pero sólo puede ganar uno cada año

Otro añito que me quedo a las puertas del Nobel de la Paz. — Kim Jong-un (@norcoreano) 6 de octubre de 2017

VARIOS

Madriz tiene algo que decirle al Rey. pic.twitter.com/6tjJ5oQSJq — Rasko (@Raskolnistan) 5 de octubre de 2017

Acompáñenme a ver esta triste historia… pic.twitter.com/8nNZ415ErX — Howard Joel Wolowitz (@iWolowitz) 5 de octubre de 2017

Cuando el de la puerta te dice que no puedes salirte con el vaso. pic.twitter.com/RGY2iSDUfA — Medieval Reactions (@ReaccionMedievo) 25 de septiembre de 2017