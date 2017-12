"El talibanismo ese de que el cine es una cosa proyectada se lo dejo a señoras mayores y gente muy seria. No lo comparto". Con esta frase del director Álex de la Iglesia en una entrevista en El País comenzaba la polémica. La escritora Elvira Lindo criticaba este domingo que el director se refiriera a ellas como "un colectivo fuera de onda, anticuado".

Lindo ha dejado claro que no comparte el concepto que tiene el director de las señoras mayores: "Tienen hambre algunas señoras de esa cultura que les fue negada en su juventud; otras, sencillamente, detestan atrofiarse frente al televisor". "Yo soy señora y no soy muy seria", apunta.

"Teniendo en cuenta que el director de cine tiene tan sólo tres años menos que yo y habla de las señoras mayores con tanta lejanía temporal sospecho que aún no estoy en esa categoría a la que se refiere", ironiza la escritora en su artículo.

Las películas tienen hoy una vida más larga gracias a su exhibición en la tele. Pero estoy segura de que todos los trabajadores del cine se alegran cuando consiguen llenar las salas, incluso aunque sea de señoras mayores. Como seremos todas. @el_pais https://t.co/FIeuv3vibB — Elvira Lindo (@ElviraLindo) 2 de diciembre de 2017

De la Iglesia ha respondido también con sarcasmo al artículo de Lindo a través de su cuenta de Twitter, pidiendo disculpas y dándole la razón a la escritora. "Me llamo Álex de la Iglesia y soy una señora mayor de 52 años. Hace un par de días, tras diez horas de entrevistas, metí la pata lamentablemente, y mi querida y admirada Elvira Lindo me lo recordó dejándome a la altura del betún, que es donde me merezco estar unos cuantos días", señaló el director.

Vaya por Dios. Lo siento, @ElviraLindo de corazón. Yo me llamo a mi mismo a menudo “señora mayor”. Tienes toda la razón del mundo. https://t.co/rkuOb1C4js — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 2 de diciembre de 2017

No solo respeto a las “señoras mayores”. Las amo profundamente, por todo lo que dices en tu acertadísimo artículo. No había intención de ofender, y si lo he echo, pido perdón. — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 2 de diciembre de 2017

"Esta señora casi mayor irá a ver tu peli", ha concluido Elvira Lindo.

Querido @alexdelaIglesia... No sabes cuánto me alegro de que que no fuera displicente. Está señora casi mayor irá a ver tu peli ya! https://t.co/HHZCHNuwaT — Elvira Lindo (@ElviraLindo) 2 de diciembre de 2017

Los tuiteros y tuiteras, mayores y no tan mayores, han salido en defensa de la escritora: "Las señoras mayores llenamos los espacios culturales cada día". También han ironizado sobre el 'altercado'.

Y las señoras mayores viajan en grupos de amigas para conocer mundo, cosa que no hacen mucho los señores mayores. — Beatriz Cuartero (@Bea_Cuartero) 3 de diciembre de 2017

Las señoras mayores no tenemos edad. Es una cuestión de actitud. pic.twitter.com/mFiaVvd0zC — Juan Ochoa/Juan Lobo (@JuanOchoaVela) 2 de diciembre de 2017

Ayer se lo tuitee a Alex de la Iglesia, 2 veces por semana voy al cine y estan las salas llenas de señoras mayores y no tanto, viendo todo tipo de peliculas . No quieren el cine en Tv, quieren llenar salas, 80% mujeres, los hombres ni estan ni se les espera. Debe ser el futbol — MARIA JESUS M SILVA (@nomadayo) 3 de diciembre de 2017

Desde luego, las señoras mayores llenamos los espacios culturales cada día. — amparo puchades vila (@VilaPuchades) 3 de diciembre de 2017

Señora mayor. Maravilloso término que evoca a sabiduría, comprensión, saber hacer, amor, paz..., a mi madre, a mi abuela. Ojalá algún día se cambie un lenguaje que no respeta a la mujer como merece. — VIRGINIA DE LA CRUZ (@virginiaabog) 3 de diciembre de 2017

Je suis señora mayor. ???? — La Taller (@GaleriaLaTaller) 3 de diciembre de 2017

Más noticias de Tremending...

IU mete baza en el zasca de Netflix a Rajoy y acaba trasquilado

El zasca de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez “cuya onda expansiva desplazó la Tierra de su órbita”

“A mí no me gustas”: el zasca de una modelo de tallas grandes a un tuitero que se burló de ella