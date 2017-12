"Madre mía, la línea, qué culo", "yo la cogía de la coleta y la ponía a cuatro" o "madre mía, qué cara de guarra" son sólo algunos de los comentarios denigrantes y machistas que escuchó Eva Alcaide, una juez de línea andaluza, durante un partido de fútbol de juveniles. Eva es sólo una de la incontable cifra de mujeres que sufren acoso en su lugar de trabajo (especialmente en el fútbol). El caso Weinstein destapó una larga lista de abusos sexuales en el ámbito laboral por parte de reconocidos personajes públicos de Hollywood.

Las redes sociales tampoco son un espacio libre de acoso machista. Una de cada cinco mujeres ha sufrido en España abusos en Facebook, Instagram o Twitter, según Amnistía Internacional. Pero también se han transformado en un arma de denuncia. Así ha utilizado Alcaide su perfil de Twitter. La joven se sintió amenazada y llegó a pensar que los acosadores pasarían al acoso físico.

Posteriormente, avisó a los coordinadores del club, que echaron a los aficionados que estaban lanzando esos comentarios. Aquí os mostramos su hilo en el que relata machismo que inunda el día a día en su trabajo, que ya ha alcanzado más de 12.500 retuits.

Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí voy — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Simplemente había un grupo de niñatos en la grada, que en fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado (que no son pocas cosas) y no poder responder es algo que me mataba por dentro. Hay comentarios y comentarios, pero lo que yo he escuchado y sentido hoy eso para mi se queda — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Joyitas como “madre mía la línea que culo” “yo la cogía de la coleta y la ponía a 4” “yo le hacía de todo” “yo me la follaba y le metía el banderín por el coño hasta que se le saliera por la boca” “madre mía que cara de guarra y de follar bien” — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Sigo porque tengo para rato: “como te duches en el vestuario espero que no se te caiga el champú porque te voy a aparecer por detrás” “¿eres virgen?” “Si es lesbiana me pone incluso más todavía” “menudo tanga” “voy a tener que saltar al campo” y un larguísimo etcétera — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

que podría seguir poniendo más barbaridades que he escuchado pero creo que con eso ya os podéis hacer una idea. Quiero que de verdad penséis y os replanteéis si de verdad el femenismo es necesario, porque si esto no es acoso... ¿qué es? — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Hasta que pasa, porque SORPRESA, las cosas pasan, sí, así sin más, tontería tras tontería. No es normal ni justo que yo vaya a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y tenga que escuchar comentarios de este tipo hasta en mi “oficio” — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Lo mejor de todo es que el grupo de niñatos no tenían mas de 17 años incluso habían niños de 13-14, cuyos personajes han planeado e intentado hasta tocarme el culo. Y ahora decirme que nos gusta mucho exagerar las cosas a las tías, porque al fin y al cabo somos feminazis xd — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Me he sentido totalmente acosada y he estado incómoda en un puto campo de fútbol, dónde se supone que voy a divertirme tanto yo como los jugadores y/o padres y espectadores, y prefiero no entrar en detalles ni en el tema de los padres porque eso me da para otro hilo — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

El tema es que estoy hasta el mismísimo puto coño y quiero que de una puta vez abráis los ojos y os déis cuenta de la mierda de sociedad que estamos creando, que EDUQUÉIS a vuestros hijos, que abráis los ojos tanto a vosotros mismos como a los de vuestro alrededor — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Que esto me pasa a mi hoy y lo cuento por aquí, pero mañana le pasa a una chica que se calla, y luego las cosas pasan. No somos conscientes de los monstruos que estamos creando, por favor el feminismo es TOTALMENTE NECESARIO — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Termino el hilo porque no quiero entrar en más detalles, creo que ya he informado lo suficiente y no quiero hablar más del tema porque sinceramente ahora mismo no me encuentro bien. Solo queria concienciaros de lo que he tenido que presenciar hoy, y creo que ya lo he hecho. — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Estoy harta de sufrir estas putas mierdas por el simple hecho de ser mujer, y estar en un mundillo de tíos como es el fútbol y el arbitraje. Y me siento muy dolida a veces. Hoy he querido gritar y desahogarme por todas las putas veces que me he callado. Ya no más. — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Si se podría haber suspendido, pero preferirí acudir a los coordinadores del club para que lo echaran. Y así fue ???? — eva puleva (@EvaAlcaide28) 4 de diciembre de 2017

Los tuiteros y tuiteras han mostrado su apoyo a Alcaide tras su denuncia: "Lamentablemente, el mundo del fútbol es extremandamente machista".

Yo también espero que se tomen medidas. Cuando pasa algo así, ¿no se puede parar el partido y echarlos, como poco? No sé, algo que no sea tener que aguantarles. ¿Y nadie les decía nada en la grada? A mi me habría salido una úlcera si hubiera sido tú ???? — MiSseries (@Series_Mil) 4 de diciembre de 2017

El fútbol es extremadanente machista. Es muy triste, desde luego. Espero que lo reflejarais en acta y que les caiga un buen paquete. Pero estas actitudes son lamentables. Ánimo. — YISUS (@gominismo) 4 de diciembre de 2017

Mucho ánimo. Yo soy profe de secundaria e intento educar a los alumnos para q vean las cosas de otra manera, pero tb he tenido que aguantar que me digan cosas que a un profesor hombre no le dirían. El Feminismo es muy necesario — Mª Ángeles Martínez (@naymayerai) 4 de diciembre de 2017

