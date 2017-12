¡Ya es martes, tremendings!

Cuando sincronizas el terminar de mear con el fin de la actuación de Taburete. #OTGala6 pic.twitter.com/hpaYW8VbpB — Hansen. (@cometelasopa) 4 de diciembre de 2017

Y no un martes cualquiera, ¡mañana es puente!

"Tan en contra de la Constitución no estarás si mañana te tomas el día festivo" — M. Rajoy (@BobEstropajo) 5 de diciembre de 2017

Otros continuaremos trabajando.

ESTADO SENTIMENTAL

Cuando trato de alcanzar el amor..... pic.twitter.com/O44V7MHuwt — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 5 de diciembre de 2017

Pero con ánimo, que ya se va acercando la Navidad.

Me encantan los anuncios de navidad, la familia, abrazos, hacer las paces, amor eterno, y luego ya, el resto del año, a ser unos hijos de puta. — Kikolo (@kikolo777) 3 de diciembre de 2017

El frío, las largas colas en las tiendas, el colapso en las calles...el espíritu navideño.

- Cari, vístete que vamos a ir al centro a ver las luces de Navidad ... pic.twitter.com/LjHSjjGHas — Muy Empanao (@MuyEmpanao) 5 de diciembre de 2017

El mundo se llena de gente muchísimo más relajada por el ambiente navideño.

Hoy una señora - supongo que muy de derechas - me ha mirado con tal cara de asco que he tenido que comprobar que no estaba masturbándome en plena calle. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 4 de diciembre de 2017

Y con la Navidad... ¡Sorpresa! Las elecciones catalanas del 21-D.

En 15 días, tenemos elecciones en Cataluña. pic.twitter.com/MuRSsSSYVV — Don Arfonzo (@donarfonzo) 5 de diciembre de 2017

La campaña electoral catalana ya ha arrancado más veces que el coche de Carlos Sainz. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de diciembre de 2017

-Oye, Mariano, dice el CIS que el independentismo no conseguirá la mayoría.

-Eh... que Junqueras siga en prisión, a ver si remontan. pic.twitter.com/WI6wzXrhSM — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de diciembre de 2017

Que dice el CIS que si queréis no se hacen ni elecciones, que Ciudadanos y punto. — VICE España (@VICESPAIN) 4 de diciembre de 2017

La tensión se puede cortar con un cuchillo.

Dice El CIS que Ciudadanos ganará las elecciones en Cataluña, en Narnia, en los Siete Reinos y en la Confederación Intergalática... — Protestona (@protestona1) 4 de diciembre de 2017

Mi miembro favorito de Ciudadanos es Susana Díaz. — Pablo Tilox (@PabloTilo) 4 de diciembre de 2017

Según el CIS, un 30% de los catalanes no sabe a quién va a votar. Por eso le hemos puesto esos votos indecisos a Ciudadanos. Por si acaso se deciden al final por votarles. — La Merkel (@GobernoAlem) 5 de diciembre de 2017

Según el CIS, Ciudadanos ganará el Mundial de Rusia 2018, Inés Arrimadas será Balón de Oro y Albert Rivera máximo goleador. — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de diciembre de 2017

Según el último sondeo del CIS, a Albert Rivera le huele el pito a canelahttps://t.co/jsGrvQQCnS — El Jueves (@eljueves) 5 de diciembre de 2017

Ojito que Ciudadanos también podría ganar la Champions. — VICE España (@VICESPAIN) 5 de diciembre de 2017

Bueno, vamos con la última hora.

Hablando de las elecciones de Catalunya, Albiol ha iniciado su campaña con un "A por ellos".

Cuando Albiol arranca la campaña diciendo que "a por ellos", lo hace por la convivencia, como cuando pegó carteles contra los musulmanes, que también fue por lo mismo. — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de diciembre de 2017

"Lo importante es participar" - Xavier García Albiol (noche del #21D) — M. Rajoy (@BobEstropajo) 5 de diciembre de 2017

Que Albiol empiece la campaña cantando el ¨a por ellos¨ es sin mala intención ninguna, como cuando decía lo de ¨vamos a limpiar Badalona¨ o que los asquerosos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de nosotros... — Protestona (@protestona1) 5 de diciembre de 2017

Lo de Albiol diciendo 'A por ellos' es lo que hay. Y Andrea Levy detrás muy on fire jaleando, también. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 5 de diciembre de 2017

¿Albiol? Imposible.

¿Yo xenófobo, yo?

Y una mierda!!!

¿Cuándo he dicho yo algo contra esos asquerosos inmigrantes eh?

¿Cuándo?#CataluñaCreceConElPP pic.twitter.com/wnLw6OZfOn — Protestona (@protestona1) 5 de diciembre de 2017

Nos consta que sus comentarios son siempre acertados y que sus compañías son buenas.

No sé si Albiol es fascista o no, pero es lo más parecido a un fascista que conozco. — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) 5 de diciembre de 2017

"Soraya, guapa, ¿tenemos por ahí alguna Dirección General o Secretaría o lo que sea para Xavi García Albiol?...No...¿Y de jefe de limpiezas en Moncloa?...Sí...Guárdame el puesto...Gracias, mi ángel". pic.twitter.com/waemYxYPd4 — M. Rajoy (@BobEstropajo) 4 de diciembre de 2017

Por cierto, Junqueras va a recurrir su sentencia de prisión sin fianza.

El Supremo mantiene en la cárcel a Junqueras, Forn y los jordis por riesgo a que formen un grupo de rap. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2017

-Retiramos la orden de detención internacional.

-Entonces, ¿Ya no lo consideráis delincuente?

-Yo no he dicho eso.

-Entonces, ¿Dejáis libre a un delincuente?

-No me líes, rojo. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de diciembre de 2017

Por el resto de cosas, seguimos igual: la identidad de ese tal M. Rajoy sigue oculta.

A lo mejor el juez mantiene en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis porque sospecha que pueden ser el misterioso "M. Rajoy", estamos hablando sin saber. — Fairlaine (@Fairlane4) 4 de diciembre de 2017

-He averiguado quien esh el tal M.Rajoy -Yo?? -No tú no Albert, M. Rajoy es ese tuitero de ahí. pic.twitter.com/O5zqCMo1DM — Dios (@Sr_Dios) 5 de diciembre de 2017

Investigan, investigan...y nada oye. Es como la corrupción del PP, un misterio sin resolver.

— Mariano, ¿ves el muro que está a unos 5 km?

— Sí.

— ¿Ves la arboleda detrás del muro?

— Sí.

— ¿Ves las nubes detrás de la arboleda?

— Sí.

— Pues hasta allí llega nuestra corrupción. pic.twitter.com/BIu0jg3W4y — SR.VEGETAL (@mejorchef) 4 de diciembre de 2017

-¿Ves a aquellos?

-¿El del móvil que está viendo nuestra foto en Twitter?

-Sí, y la otra.

-¿La de la tablet que está viendo nuestra foto en Twitter?

-Sí, y el otro.

-¿El del Pc que está viendo nuestra foto en Twitter?

-Sí, pues también tenemos su dinero.

-Crack! pic.twitter.com/lB7diIIdQd — No Abras Paz (@noabraspaz) 5 de diciembre de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Mis series favoritas de Ciencia Ficción son : Star Wars, Star Trek y los telediarios de TVE. — Alice (@Comunase) 4 de diciembre de 2017

Dicen que los perros detectan con su sexto sentido cosas que los humanos no somos capaces de percibir pic.twitter.com/TJr7vhV6Q0 — HUMOR INDIGNADO (@humorindignado) 5 de diciembre de 2017

CUANDO LE ENSEÑAS CLAVE MORSE AL GATO..... pic.twitter.com/fcpYoz9WLW — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 5 de diciembre de 2017

Rufián, voy a por ti ! pic.twitter.com/7edgEfYGOj — Fer Novato (@fer_novato) 4 de diciembre de 2017

Un racista muere ahogado en el mar Negro https://t.co/XuArWxMkQi pic.twitter.com/pZi2D1MSMS — El Mundo Today (@elmundotoday) 3 de diciembre de 2017