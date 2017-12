¡Buenos días tremendings!

Se acerca la Navidad y eso se nota por las calles...

Miro a los balcones y me imagino que los Papa Noeles colgados por Navidad están intentando huir de tanta bandera...

Muchos ya están felicitando y todo, pero hay que esperar. Hagamos las cosas bien…

Por cierto, ¿Habéis visto el posado navideño de los reyes?

Ya me ha llegado la postal navideña de este año de la familia que tenemos apadrinada ¿A vosotros también? pic.twitter.com/oxJsmRLO5g

En fin. Hoy se ha hablado mucho del vídeo de un tipo subido en un tanque diciendo: "Vamos a dar una sorpresa a Puigdemont, que está muy duro últimamente". Por si fuera poco, también añadió: "Coletas, el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España". Además al parecer eran dos civiles.

-Oiga fiscalía, que hay un vídeo de unos tipos subidos en un tanque diciendo que quieren cargarse a Puigdemont y a Pablo Iglesias -Vale, vale, ¿han hecho títeres? -Uhm noo... -Chistes de Carrero? -Tampoco... -Rap? -Noppp... -Pues vaya tirando y no moleste...

Dos civiles encima de un tanque del Ejército amenazando a políticos… ¡Me siento seguroooo!

No es tan grave, hay cosas peores

Han abierto un expediente a los militares que lo permitieron. La justicia actúa.

En los últimos días hemos conocido más noticias del PP de Madrid…

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado a Esperanza Aguirre como máxima responsable de la financiación ilegal del PP de Madrid según ha publicado la Cadena Ser

Hay que ver Aguirre la mala suerte que tenía al elegir a sus amigos...

E = mc² Donde: E es Esperanza Aguirre. M es Madrid C es corrupción.

Tras la declaración de González, surgen dudas: A ver si al final la rana va a ser ella…

Aún no sabéis qué juguete sexista comprar estas navidades?? Llega Esperancy Púnica! Las muñecas Genovesas se dirigen al portaaaaal... pic.twitter.com/aevyXPiNjn

No joe, eso es imposible

Para terminar, una noticia de deportes: Chris Froome, positivo por salbutamol en la Vuelta

El británico podría perder el título tras conocerse el positivo

Normal, es que así cualquiera...

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

-Yo he visto cosas que no creeríais. Atacar naves en llamas...

- He entrado al Primark en Navidades

-Tú ganas. pic.twitter.com/rdhFPjswGC

