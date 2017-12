Las aplicaciones de mensajería han cambiado la forma en la que nos comunicamos, pero a veces pueden convertir nuestro móvil en una auténtica locura. Todo lo práctico que puede ser un grupo de WhatsApp también puede convertirse en un auténtico caos cuando hay muchas personas. Digresiones continuas, gente que no se entera, conversaciones paralelas y, en definitiva, caos, son la tónica habitual.

Ahora un tuitero (@N0ESP0RPRESUMIR) ha publicado un hilo en el que refleja a la perfección el ambiente de uno de esos grupos: en concreto uno de padres. Sin embargo, los elementos son fácilmente reconocibles para cualquiera que haya estado alguna vez en cualquier grupo de WhatsApp numeroso:

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Quién?

- Buenas tardes.

- Quién lo ha dicho o quién va de pastor?

- Mi hija no va a la excursión, está enferma.

- Quién?

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- El mío va de rey mago.

- Quién? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola.

- Que se mejore.

- Quién va de rey mago?

- Mi hijo va de rey mago, me la dicho la seño a la salida.

- Que se mejore.

- Hola.

- Hagamos una cadena de oración por Kenia. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Esto es increíble. Mi hijo quería ir de Herodes.

- Que se mejore.

- Que ha pasado en Kenia?

- Herodes en el Belén???

- Hola a todos.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Vamos a centrar el tema. A ver con qué criterio se ha elegido a los reyes magos porque mi hija quería ser rey.

- Y mi hijo Virgen María, no me fastidies Maricarmen.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Si mi hija quiere ser rey mago, quién eres tú para imponer roles de género?

- Hola a todos. No me entero de lo de Kenia.

- Maricarmen, los roles de género no sé lo que son pero ya le he comprado una corona y una capa en los chinos y mi hijo va de rey mago. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Que se mejore.

- En Kenia no ha pasado nada, pero a ver si no podemos rezar por ellos.Hay que acordarse de la gente antes de que pasen las desgracias.

- Pero quién ha dado las directrices de los disfraces? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola a todos. Que se mejore y qué pasa en Kenia?

- Mi hijo va de pastor también? Cuántos pastores hay? Esto qué es , Asaja?

- Mira, como no centremos el tema nos perdemos. Cómo tiene que ser el disfraz?

- Lo de los disfraces es apropiación cultural. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Me voy que llego tarde a trabajar.

- Por qué os habéis enfadado?

- Yo me he enfadado porque no hay directrices claras.

- Hola. Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Mi hijo tiene que ir disfrazado de keniata? No me entero.

- Alguien me hace un resumen que acabo de llegar?

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

Y ahora que diga alguien que exagero 🙂 — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

Tras el enorme éxito del hilo, con miles de retuits y favoritos, @N0ESP0RPRESUMIR ha publicado la segunda parte:

Vamos con la segunda parte del grupo de padres de WhatsApp:

- Hola, acabo de leer todo.Hay novedades? Se han fijado criterios?

- Criterios, no, pero creo que hay directrices.

- Dice mi hijo que deberes de matemáticas no hay. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Que se mejore.

- Hola! Hoy es el Día del donante.

- No, si la niña ya está bien.

- Matemáticas no toca, creo.

- Quién está bien?

- El dobladillo del zurrón lo vais a dejar con un corte al bies? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hay deberes de Percepción y Cognitiva de actividades deportivas. Tienen que hacer dos abdominales y una redacción sobre el rugby.

- Feliz día del Donante a todos.

- Qué tono de marrón tienen la boina de los disfraces de pastor?

- La niña ya hace caca. Poca, pero de buen color — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- No nos olvidemos de Kenia aunque sea el Día del Donante.

- Me alegro, pobre.

- Que se mejore.

- Hola. Pray for Kenia.

- Quién ha dicho lo de las matemáticas? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Podemos cerrar ya algún tema? Hay directrices?

- Buenas tardes.

- Luisito ha perdido una bufanda de Pokémon.

- Quién?

- Lo de las matemáticas lo estáis diciendo vosotros, que no paráis de hablar de bisectrices. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- El pañuelo del cuello es fruncidito?

- Podemos cerrar el tema de Kenia.

- No me entero.

- Un momento que meto a la seño en el grupo.

(MAMA PABLITO ha invitado al grupo a SEÑO LAURA). — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola a todos. No puedo participar en el grupo. Recordad que el martes es el Belén y los niños van del personaje asignado. El vestuario es libre. Gracias

(SEÑO LAURA ha salido del grupo). — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Mi hijo tiene un disfraz del año pasado de cuando lo de Músicas del mundo. Manolito va a ir de tirolés.

- Que se mejore Kenia.

- No me entero.

- Un tirolés en el portal de Belén?? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Os dejo un enlace para donar sangre.

- Un tirolés es una especie de pastor.

- Hola, he estado buscando en Google como se hacen las bisectrices por si os interesa.

- Si Manolito va de tirolés, yo reciclo el disfraz de cebra de la fiesta del zoo. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Maricarmen, que la niña tiene que ir de mula no de cebra.

- Hola, el bolsillo del pantalón lo habéis cosido o lo habéis hecho con gomaeva?

- Que más da mula o cebra, había dos animales de cada especie. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Paquito quiere ir de Batman.

- Que se mejore.

- Eso era en el Arca de Noé.

- No me entero.

- Mi hijo ya ha hecho los abdominales y la redacción. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Dónde?

- Luisito ya ha encontrado la bufanda de Pokémon.

- Ya hay directrices. Me voy a comprar el disfraz de pastor.

- Hola. Tenemos que centrar el debate! — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- En el portal de Belén no había cebras, no?

- No me entero. Entonces mi hijo tiene que ir disfrazado de bisectriz?

- Creo que podemos estar de acuerdo que en el portal de Belén no había cebras. Vamos, digo yo.

- Me faltan criterios, directrices hay. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola, mi hijo se disfrazó el año pasado de Elvis en el Rock de la cárcel, pero eso no es muy navideño.

- A ver dónde encuentro ahora un disfraz de tirolés.

- Hola, acabo de entrar al chat. Alguien me hace un resumen? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017