La academia de los conceptos básicos de género. En esto se basa el vídeo que Marina, concursante de Operación Triunfo y protagonista del beso que se convirtió en un alegato por la diversidad sexual en TVE, ha difundido en su cuenta de Twitter.

"Sexo y género no son lo mismo", comienza la explicación de la cantante. El sexo es "lo que los médicos te asignan al nacer, dependiendo de lo que tengas entre las piernas"; mientras que el género lo define como "una construcción social". La joven también habla de identidad de género y expresión de género; género binario, no binario, cis o trans; conceptos que probablemente no conozcamos o hagamos una interpretación errónea de ellos.

Aprende sobre género con @Marina_ot2017 de @OT_oficial, una de las conversaciones más necesarias y que más orgullo generan en esta edición. <3 pic.twitter.com/b1TpebXEWJ — BuzzFeed España (@BuzzFeedEspana) 12 de diciembre de 2017

"Sólo tú te puedes definir y sólo los demás se pueden definir a sí mismos", concluye la concursante. El vídeo, publicado por Buzzfeed España en Twitter, ha alcanzado ya más de 78.000 reproducciones.

Los tuiteros y tuiteras han mostrado su apoyo a Marina a través de la red social y han aplaudido su vídeo. Muchos de ellos incluso reconocen no ver su programa.

@Marina_ot2017 No veo OT y ni siquiera sé cómo cantas, pero te adoro por todo el activismo que has hecho en TV. A ti y a tu chico. Un abrazo! — ℳel (@focusings) 13 de diciembre de 2017

Este tipo de cosas deberían enseñarlas en los colegios, con tanta o incluso más importancia que las matemáticas y la lengua; porque no todos vamos a ser científicos, pero todos somos personas. — Jaime Sanvicente (@JaimeSanvicente) 13 de diciembre de 2017

Yo soy un chico Trans te he seguido en OT pero ya no por tu voz increíble si no como persona te admiro, gracias por visibilizarnos tanto y con tanta normalidad, de verdad, gracias ???? — Alan Cebrecos (@AlanCebrecos) 13 de diciembre de 2017

???????????????????????? — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 12 de diciembre de 2017

Ole tu Marina❕❗Me alegra saber que la gente va abriendo sus mentes y entiendo que cada uno se puede sentir y puede ser como le de la gana???????? efectivamente estamos en 2017 señores ???? a quien le importa ?!?! ???????????????????????? — juan antonio (@juan_dikelame) 13 de diciembre de 2017

