¡Juernes!

Lo hemos intentado, pero hoy en la red es imposible hablar de otra cosa que no sea del vídeo de marras

El mejor vídeo sobre hipotecas grabado jamás. Gracias Periodista Digital por esta obra maestra de los estados alterados. https://t.co/OiK8lnTuNJ — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 14 de diciembre de 2017

¿Lo habéis visto?

-Yo he visto cosas que no creeríais. Atacar naves en llamas..

-¿El video de Periodista Digital de Silvia Charro?

-No

-Pues no has visto nada pic.twitter.com/RJVEOP4WQF — Javier Durán (@tortondo) 14 de diciembre de 2017

Tenemos la versión completa:

Atención!! El vídeo de Periodista Digital sin censuras!! No te lo puedes perder. pic.twitter.com/iQWTx0fYdM — No Abras Paz (@noabraspaz) 14 de diciembre de 2017

Los tuiteros consideran que el comportamiento de los dos analistas financieros que lo protagonizan es un poco sospechoso…

Simón Pérez y Silvia Charro pic.twitter.com/MZHjewYY5H — unmundolibre (@unmundolibre) 14 de diciembre de 2017

Me han echado euribor en el colacao. — Tuan (@____tuan) 14 de diciembre de 2017

Los ojos de Silvia Charro son directamente proporcionales a la falta de cuello de Simón Pérez. pic.twitter.com/iUmCvLVWYD — Ekolox (@Ekolox) 14 de diciembre de 2017

De lo que no tengo ninguna duda es de que Simon Pérez y Silvia Charro son expertos en invertir en bolsa. — El Humanoide (@ElHumanoide) 14 de diciembre de 2017

Las ciclogénesis las empieza Silvia Charro respirando. — Dani Bordas (@DaniBordas) 14 de diciembre de 2017

Y ahora os vamos a explicar lo de la cláusula suelo. pic.twitter.com/H70L3nVgEq — Moe de Triana (@moedetriana) 14 de diciembre de 2017

Nuestra Wynona Ryder es Silvia Charro. pic.twitter.com/6Ix0BjsGnd — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro ficha por el Movistar Team ciclista. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 14 de diciembre de 2017

Cuando lo ves por tinder vs Cuando tienes la primera cita (Simón Pérez x Silvia Charro) pic.twitter.com/FPXJiBRP9o — Goya ft. Velázquez (@POLE288) 14 de diciembre de 2017

No se sabe bien qué pudo pasar para que el vídeo saliera así...

No sé si os habéis percatado, pero en el video de Silvia Charro de Periodista Digital, no iba fino ni el rotulista. pic.twitter.com/GSK0QcyT0u — Víctør Hurtadø (@victor_hurtado) 14 de diciembre de 2017

Las reacciones en las redes aún continúan...

Esta gente le ha dado la puta lección de humildad a Chris Froome. pic.twitter.com/7mw19Euz5t — La Vida Moderna (@VidaModernaOML) 14 de diciembre de 2017

Salir de tranquis y acabar en la redacción de Periodista Digital. — Fairlaine (@Fairlane4) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro es lo mejor que nos ha pasado en Twitter desde el Caranchoa. — Dani Bordas (@DaniBordas) 14 de diciembre de 2017

Retuit para que Simón Pérez y Silvia Charro den las campanadas de Fin de Año. pic.twitter.com/GTCBWgf0Zi — Ivanjode (@Ivanjode) 14 de diciembre de 2017

Lo que pasaba realmente en el vídeo de Periodista Digital.

Silvia Charro y Simón Pérez ya son POP STARS#DoblajeMierder pic.twitter.com/ZxgoJ8MnBs — Isaac ???? (@isaacfcorrales) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro, consultora de Engel&Völkers y ganadora de los últimos siete tours. — Kim Jong-un (@norcoreano) 14 de diciembre de 2017

Las hipotecas de tipo fijo popularizándose entre la chavalada en 3, 2, 1…

¡Dejale a los chavales, dejalos que hipotequen como ellos hipotecan si los chavale hipotecan a variable un poquito a fijo o hipotecan ... Deja a los chavalotes, Pablo! pic.twitter.com/bVBfUhZckS — Tuan (@____tuan) 14 de diciembre de 2017

Salir, beber, pedir una hipoteca a tipo fijo, el rollo de siempre. — Proscojoncio (@Proscojoncio) 14 de diciembre de 2017

-¿Seguro que esta hipoteca es a tipo fijo?

-Fijísimo, de la mejor calidad. Ya verás que cuotas. pic.twitter.com/mveVr8R44P — Proscojoncio (@Proscojoncio) 14 de diciembre de 2017

"Es arriesgado", dijo la experiencia.

"No tiene sentido", dijo la razón.

"Lo mejor es hacerlo a tipo fijo", dijo Silvia Charro. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 14 de diciembre de 2017

Hipotecas a tipo fijo

¿Que si tengo o que si quiero? pic.twitter.com/45cVDciYPZ — Javier Durán (@tortondo) 14 de diciembre de 2017

Según ha contado una de las protagonistas del vídeo a El Diario querían aparentar que iban “pasados” para hacer una campaña de márketing más impactante. Desde luego lo consiguieron, han impactado y mucho...

Un clamor popular para que Simón Pérez y Silvia Charro den las campanadas de 2018.https://t.co/DnX5S4Z1i7 pic.twitter.com/aP8OStJc3f — Strambotic (@Strambotic) 14 de diciembre de 2017

Muy curioso, por cierto, que quien se ha convertido en Trending Topic sea ella y no él...

Que Silvia Charro sea TT por las coñas y no lo sea Simón Pérez, igual un poco machismo sí qué es, no sé. — LarrySion (@LarrySion) 14 de diciembre de 2017

Además, el protagonista masculino del vídeo, Simón Pérez, es un habitual de los medios donde pasea su ideología ultraliberal con declaraciones del nivel de: "No tengo ideología, me vendo al mejor postor"; "Yo no creo en la democracia" o "Soy humano en mis ratos libres, no cuando trabajo". Y, dicho sea de paso, ya se ha llevado algún zasca.

Un vídeo que ha escalado directamente al top de “mejor momento en Twitter” de los últimos meses

Mejor momento en Twitter en estos últimos meses: — Clausman (@cl4usman) 14 de diciembre de 2017

Bueno, esto como todo en las redes pasará y nos olvidaremos en un par de días. Entonces podremos volver a nuestros quehaceres y a pensar en los regalos de Navidad

Lo único que le pido a la Navidad es un vídeo de Silvia y Simón explicando lo del Bitcoin. — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) 14 de diciembre de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

—Come, niña.

—No me gustan los garbanzos.

—¿Qué has dicho?

—Que no me gustan los garbffhhshk pic.twitter.com/TqWNAgh5Hk — Citador (@El_Citador) 23 de febrero de 2017

cómo voy a estar embarazada por favor pic.twitter.com/av58nvs9SP — Fantástica Mozquinha (@mozquinha) 13 de mayo de 2017

Pocos platos hay tan sumamente tradicionales como las croquetas caseras. pic.twitter.com/tcFH9mjxym — robotronk (@robotronk1) 13 de diciembre de 2017

Un aplauso para los trabajadores de centros comerciales quienes, aún escuchando villancicos toda la jornada laboral, no cometen asesinatos en masa. — Benito (@BenitoPundonor) 14 de diciembre de 2017

Si Chris Froome dio positivo en la vuelta imaginaros cómo estaría a la ida... — KiKeNiCo (@KiKeNiCo) 13 de diciembre de 2017

Si crees que has tenido un mal día, piensa en este chaval y te pondrás mejor. pic.twitter.com/zgcGNyxr5Y — El Paquito (@padiru48_2) 13 de diciembre de 2017

Mi padre es psicólogo, mi madre osteópata, yo he sacado lo mejor de los dos: soy psicópata. — He salido rana (@retrasco) 12 de diciembre de 2017

—¿Y para qué quieres un novio mago?

--Me hace ilusión. — AzulWorow (@AzulWorow) 20 de marzo de 2017