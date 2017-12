Las redes sociales han enloquecido hoy con un vídeo de Periodista Digital sobre las hipotecas de tipo fijo. ¿Cómo es posible? Resulta que el comportamiento de los dos analistas financieros que lo protagonizan es, digamos, sospechoso. Ojos abiertos, respiración forzada, euforia…

La conclusión: un canal de Youtube cuya media de visitas por vídeo es de entre 200 y 800, tiene ahora un vídeo con más de 155.000 visitas y subiendo y el tema se ha convertido en uno de los más comentados del día.

Los tuiteros no se han resistido y han llenado la red de memes:

-Yo he visto cosas que no creeríais. Atacar naves en llamas..

-¿El video de Periodista Digital de Silvia Charro?

-No

-Pues no has visto nada pic.twitter.com/RJVEOP4WQF

— Javier Durán (@tortondo) 14 de diciembre de 2017