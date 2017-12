¡Pues ya es viernes, tremendings!

Por fin llega, ya está aquí... El esperado fin de semana.

- pa me prestas la escalera para jugar a algo - a que? - pic.twitter.com/RQ0dT3xW8Q

¿Tenéis algo pensado para hacer en estos dos días?

Me quiero poner en forma, pero voy a empezar la casa por el tejado y lo primero que haré será blanquearme el ano.

La actualidad, al menos en Twitter, sigue con el espectáculo de los dos analistas financieros de Periodista Digital. Por si no sabéis de qué hablamos, haremos el esfuerzo de poneros algunas imágenes del vídeo viral.

Los Reyes no sé, pero los camellos ya han llegado a Periodista Digital.

Uy, esta imagen no era. Perdón.

-¿A que no hay narices de grabar un vídeo ahora mismo? -¿Que noooo? Aguántame el cubata!!! "Silvia Charro" Periodista Digital pic.twitter.com/Sj3zR1T3xo

El vídeo ha tenido mucha repercusión, eso no se puede negar.

- ¿Periodista Digital? Sí, mire, para la próxima entrevista a ver si me podían envíar a Sílvia Charro. Nada, nada, cosas mias”. pic.twitter.com/NfewUXC3SZ

Por cierto, la FIFA ha amenazado a España con excluir a la selección del Mundial de Rusia.

La reacción del Gobierno tras saber que la FIFA amenaza con dejar a España sin Mundial no se ha hecho esperar. pic.twitter.com/SHBeYLxQjK

—Odio la moda. No tengo ni móvil. Me gusta la poesía francesa del XVIII, degustar un buen Borgoña frente a la chimenea... —¿Sabes que la Fifa puede dejar fuera del mundial a España? pic.twitter.com/tWZ3gLQiCH

¿Habrá sido culpa del 'procés'?

Pues no, resulta que el motivo ha sido... (redoble de tambores) ¡Uno de los infinitos casos de corrupción que se guardan bajo la alfombra! Este, en concreto, es el caso Villar. Eso o que no quieren que los jugadores salcan con la camiseta 'republicana'.

Lo que me sorprende es que la FIFA amenace con dejar a España sin Mundial por el ‘caso Villar’ y no por estar patrocinados por Cruzcampo.

A ver qué pasa, a ver qué pasa...

- La FIFA te va a joder vivo, ¿Si España no va al mundial qué vas a hacer en Junio, trabajar?

- No me hace ni pizca de gracia

- Jajajajaja

- ¡¡Ya vale Loli!! pic.twitter.com/EM9TbISTdK

